Karanlıkta Parlayan Köpek Balıkları Keşfedildi!

Yeni Zelanda açıklarında keşfedilen karanlıkta parlayan köpek balıkları, bilim insanlarının birbirinden çeşitli savları ileri sürmesini sağladı. Araştırmacıların tespit ettiği köpek balıklarının tamamı, okyanusun mezopelajik bölgesi olarak bilinen 200 ila 1.000 metre arasında bir derinlikte, güneş ışığının görülmediği alanlarda yaşadığı öğrenildi.

Karanlıkta Parlayan Köpek Balıklarının Sırrı Ne?

Yeni Zelanda açıklarında yer alan köpek balıklarını inceleme altına alan bilim insanları şu anda bilinen türünün en büyük parlak omurgalısı da dahil olmak üzere üç deniz canlısının karanlıkta parladığını keşfetti. Biyolüminesans canlı organizmaların bazılarında görünen, deniz canlıları arasında çok yaygın bir fenomendir ancak bu durumu sıra dışı hale getiren nokta, bu fenomenin ilk kez bir küt burunlu köpek balığında (kitefin shark) görülmesi oldu.

Köpek balıkları, Ocak 2020 tarihinde Yeni Zelanda'nın doğu kıyısındaki Chatham Rise'daki balık araştırması yapmak amacıyla toplandı. 180 cm'ye kadar uzama özelliğine sahip kitefinin şu anda bilinen en büyük parlak omurgalı olduğu düşünülüyor.

Belçika'da yer alan Université Catholique de Louvain ve Yeni Zelanda'daki National Institute of Water and Atmospheric Research'ten araştırmacılar, araştırma sonucunda elde edilen bulgular sayesinde denizin derinliklerinde yaşayan canlılar hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu.

Keşfedilen köpek balıklarının hepsi, okyanusun mezopelajik bölgesi olarak bilinen 200 ila 1.000 metre derinliğinde, güneşin nüfuz etmediği bölgede yaşadığı biliniyor. Bu canlılara aşağıdan bakıldığında suyun parlak yüzeyi gibi görünebilirler ve saklanacak hiçbir yeri olmayan canlıları böylelikle tuzaklarına düşürebilirler.

Araştırmacılar, bu üç türün parlayan karın bölgesinin onların avını tuzağa düşürmesine yardımcı olabileceğini ileri sürüyor. Köpek balıkları yavaş hareket ettiği için yiyecek ararken çevresini aydınlatmak veya kendini gizlemek için doğal ışıltısını kullanabilir.

Belçika'daki Catholique de Louvain Université Deniz Biyolojisi Laboratuvarı'nın baş araştırmacısı Jérôme Mallefet, kitefin köpek balığının parlak yapısının daha önceden bilinmediğini, onun sahip olduğu parıltının kendilerini çok şaşırttığını söyledi.

Köpek balıklarının yaşadığı bölgenin büyüklüğünün bu tür çalışmalar gerçekleştirmeyi zorlaştırdığını belirten Mallefet, gerçekleştiren çalışmada keşfedilen köpek balıkları gibi yakın bir zamanda gerçekleştirilecek çalışmada da benzer özelliklere sahip köpek balıklarının keşfedileceğini umuyor.