Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda hayatlarımıza her gün yeni yeni kavramlar ekleniyor. Bunlardan biri de ‘dijital karbon ayak izi’. Bu kavramı tanımadan önce dijital ayak izi’nin ne anlama geldiğini anlamak gerekiyor.

Karbon ayak izi denildiğinde akla ilk gelen konu şüphesiz, çevre kirliliği. Peki, bunun dijital ayak izi ile ne gibi bir ilgisi var? Dijital dünyada yaptığımız eylemler nasıl çevre kirliliğine neden oluyor? Nasıl azaltılabilir? İçeriğimizde bu soruları ve daha fazlasını yanıtlıyoruz.

Dijital Karbon Ayak İzi Nedir? Nasıl Azaltılır?

İlk olarak dijital ayak izi kavramına bakacak olursak aslında adından anlaşıldığı üzere dijitalde yaptığınız eylemlerin ardında kalan izlerden söz etmiş oluyoruz. Sosyal medya deneyimleriniz, kişisel bilgileriniz ve arama geçmişleriniz bu tanımın kapsamında yer alıyor.

Dijital karbon ayak izi dediğimizde ise bu eylemlerin çevrede bıraktığı izleri ele almış oluyoruz. Karbon ayak izi, aslında bireylerin, kurumların, toplumların salmış olduğu sera gazlarını ölçen bir birimdir.

Karbon ayak izinin ölçü birimini CO2 yani karbondioksit olarak düşünebiliriz. İşte, dijitalde yaptığımız eylemler de doğada belli miktarlarda CO2 gazının açığa çıkmasına neden oluyor. Bu durum dijital karbon ayak izi olarak isimlendiriliyor.

Bitcoin ticaretinden tutun da web’de sörf yapmaya, sosyal medya etkileşimlerinden mail ve online toplantılara internette yaptığımız her bir işlem dijitalde bir iz bırakıyor.

Dijital ayak izini azaltmak, bu eylemlerin doğaya saldığı sera gazlarının azaltmak yani çevreye karşı duyarlı bir şekilde internet kullanma alışkanlıklarımızı düzenlemek anlamına geliyor. Peki, dijital karbon ayak izi nasıl azaltılır? Gelin, birlikte bakalım.

Dijital Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır?

Dijitale yüklenen dosyaların büyüklüğü daha fazla veri tüketimine dolayısıyla da daha fazla karbondioksitin açığa çıkmasını neden oluyor. Bu nedenle sayfa, görüntü ve dosya boyutlarını optimize etmekle işe başlayabiliriz. Küçük boyutlardaki, sıkıştırılmış dosyaları kullanmayı tercih edebiliriz.

Gereksiz mail aboneliklerinden kurtulmak ikinci bir yöntem olabilir. Mail kutunuza her gün farklı markalardan sayısız mailler geliyorsa bunların her birinin çevre kirliliğine neden olduğunu unutmayın. Çoğu zaman okumadığınız maillerin e-posta kutunuzda birikmesine izin vermeyin.

E-posta kutunuzu düzenli olarak temizlemediğinizde her seferinde dosya yüklü sayfaların yenilenmesi ile çevreye daha fazla zarar vermiş olursunuz. Otomatik oynatma özelliğini devre dışı bırakın.

Özellikle sosyal medya araçlarında ve mesajlaşma uygulamalarında gelen videoları otomatik oynatmak yerine seçerek yüklemeyi tercih edebilirsiniz. Yenilenebilir enerjileri kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Bunların yanında ileri web uygulamaları, işlemci ve RAM optimizasyonu gibi konulara dikkat edebilirsiniz.

Gereksiz veri transferinden kaçınmak dijital karbon ayak izini azaltmada önemli bir etmendir. Boş yere dosya, mail, mesaj, ses kaydı, video gönderiminden kaçınarak çevreye duyarlı bir tutum sergileyebilirsiniz.