Karbondan Arındırılmış Evler Yapılacak

Küresel ısınmanın etkilerini artırmasıyla birlikte insanlar yeni çözümler aramaya başladı. Bu çözümler içerisinde belki de en dikkat çekici olanlardan birisi karbondan arındırılmış evler. İşte haberimizin detayları.

Karbon, atmosfere en fazla zarar veren materyallerden bir tanesi ve bunun önüne bir türlü geçilemiyor. İklim değişikliklerinin çok sert bir şekilde hissedilmesi ile birlikte insanlar daha fazla farkındalık kazanmaya başladı. Bu tip iklim değişikliklerinin önüne geçmek için karbon kullanılmayan şehirler tasarlanıyor.

Karbondan arındırılmış evler örnek olacak

Birleşik Krallık'ın Pontardawe isimli bir kasabasında sıfır karbonlu bir yerleşim yeri kurulması planlanıyor. Bu yer dünyada böyle bir projenin yapıldığı ilk mekan olarak tasarlandı.

Projenin ilk etabı 35 binadan oluşuyor. Ancak proje tamamlandığı zaman, toplamda 100'den fazla binanın inşası gerçekleşecek. Evlerin çatıları, güneş panelleriyle dolu olacak ve her ev, elektrik motorlu araçları şarj edecek ekipmana sahip olacak. Böylece tamamen elektrikli sisteme geçilecek.

Bu kasabadaki her şey elektrikle çalışacağı için sıfır karbon çıkarması bekleniyor. Böylece A'dan Z'ye bütün detaylar da çevre düşünülmüş olacak. Bu kasabanın karbon salınımı düzenli olarak kontrol edilecek. Peki sizce bu tür projeler küresel iklim değişikliğinin önlemeye yetecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.