Bir Kargo Çalışanı Milyonlarca Lira Değerindeki 175 iPhone'u Çalıp Sattı!

Hiç internetten pahalı bir ürün aldığınızda başına bir şey gelmesinden endişelendiniz mi? Muhtemelen çoğumuzun cevabı "evet" ki aslında bu endişe hiç de yersiz sayılmaz. Her ne kadar Amazon ve Hepsiburada gibi alışveriş platformları ve kargo şirketleri aldığınız ürünün güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapsalar da talihsizlikler zaman zaman yaşanıyor.

Kargonun kaybolması, dolandırıcılar tarafından teslim alınması ve çalınması nadir de olsa karşılaştığımız olaylar. Ancak bunların çoğunda dış etkenlerden kaynaklanan bu durum telafi edilebilir. Peki ya hırsız içerideyse ne olacak? Bu sorunun cevabı ABD'de yanıtlandı. Bir kargo çalışanı, tam 175 iPhone çalarak 175.000 dolar değerinde bir vurgun yaptı.

Bir Kargo Çalışanı Teslim Etmesi Gereken 175 iPhone'u Çaldı

Florida'da yaşayan ve ülkemizde de faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan 27 yaşındaki Carl Sykes, tam 175 iPhone çalarak 175.000 dolar değerinde bir soygun gerçekleştirdi. Olay söz konusu kargo şirketinin sistemlerinde bir gariplik fark etmesiyle başladı.

T-Mobile isimli bir operatörün müşterileri tarafından satın alınan 130 adet iPhone 16 müşterilere ulaşmamıştı. Elbette ki kargoların kaybolması bu alandaki hiçbir şirket için duyulmamış bir şey değil. Ancak kayıp kargonun sayıısı ve hepsininin iPhone olması firma yetkililerini harekete geçirdi.

İlgili kargolardan sormlu Sykes hakkında bir soruşturma başlatıldı ve soruşturma derinleştikçe kayıp iPhone sayısının 130 değil 175 olduğu ortaya çıktı. Hemen Florida polisi ile iletişime geçen yetkililer, ilgili personelin gözaltına alınmasını sağladı. Sorgusunda her şeyi anlatan Sykes, telefonları çaldığını ve sattığını itiraf etti.

Olayın ardından ise tutuklandı. Aslında benzer bir olay yakın geçmişte ülkemizde de yaşandı. Adana'da bir kargo firmasında çalışan bir kişi de teslim etmesi gereken 33 iPhone'u çalmış ve kız arkadaşına hediye almak için satmıştı. 850 bin TL'lik zarara yol açan çalışan tıpkı Florida'daki meslektaşı gibi tutuklanmıştı.

Elbette ki ne ABD'de ne de Türkiye'de satın alım yapan müşteriler siparişlerindeki gecikme dışında hırsızlıktan etkilenmedi. Ancak internet alışverişlerinin hiç olmadığı kadar popüler olduğu günümüzde kargo şirketlerinin güvenlik konusunda iyileştirmesi gereken konular olduğu açık.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hiç talihsiz bir kargo anınız var mı? Eğer varsa bunları aşağıda yer alan yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.