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ASUS, Vivobook S14 S5408 isimli yeni dizüstü bilgisayar modelini satışa sundu. Uzun pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar yalnızca 1,28 kilogram ağırlığında. Laptop bu sayede gün içinde kolayca taşınabilecek. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip laptopta 256 GB ve 512 GB SSD seçenekleri mevcut.

Vivobook S14 S5408'in Özellikleri Neler?

Özellik Vivobook S14 S5408 İşlemci Snapdragon X (X1-26-101) Çekirdek sayısı 8 Grafik birimi Adreno X1-85 Ekran 14 inç IPS Çözünürlük 1920 x 1200 piksel Yenileme hızı 60Hz Parlaklık 300 nit Klavye Arka aydınlatmalı Tuş hareket mesafesi 1,7 mm Batarya kapasitesi 50 Wh Açıklanan pil ömrü 30 saate kadar Ağırlık 1,28 kg RAM 8 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB SSD

Vivobook S14'te Hangi İşlemci Var?

Dizüstü bilgisayar gücünü Snapdragon X (X1-26-101) işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci yük altındayken 2.98 GHz hıza ulaşabiliyor. Düşük güç tüketimiyle öne çıkan işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Günlük kullanımın yanı sıra ofis uygulamaları için de yeterli bir performans sunuyor.

Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Vivobook S14'ün Ekranı ve Klavyesi Nasıl?

Vivobook S14'te 14 inç IPS panel mevcut. IPS ekran geniş görüş açısına sahip. 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan ekranın yenileme hızı 60Hz, maksimum parlaklığı ise 300 nit. Yansımayı azaltan kaplama da ekranın özellikleri arasında bulunuyor. Arka aydınlatmalı klavyede tuşların hareket mesafesi 1,7 mm.

Vivobook S14'ün Pili Kaç Saat Dayanıyor?

ASUS'un yeni dizüstü bilgisayar modelinde 50 Wh batarya kapasitesi mevcut. Laptop 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ekran parlaklığı, kullanılan uygulamalar ve işlemciye yük bindiren işlemler pil tüketimini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla günlük kullanımda bu süre farklı olabilir.

ASUS Vivobook S14 S5408'in Fiyatı Ne Kadar?

Uzun pil ömrü ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Vivobook S14 S5408'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü, 41 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Editörün Yorumu

ASUS Vivobook S14'ün şık tasarımın yanı sıra uzun pil ömrüyle de dikkatimi çekti. 30 saate kadar pil ömrü sunması bence önemli bir avantaj. Bu sayede bilgisayarı gün içinde sık sık şarj etmek gerekmeyecek. Ayrıca 1,28 kilogram ağırlığındaki model, gün boyunca yanımda taşımak için de oldukça uygun görünüyor.