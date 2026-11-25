Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

ttec, yeni kulaküstü kulaklık modelleriyle müzik dinleme alışkanlıklarına modern bir yorum katıyor. Kış aylarında evde geçirilen keyifli anlardan şehir hayatının yoğun temposuna, uzun yolculuklardan çalışma ortamlarına kadar kulaklıklar günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. ttec'in yeni modelleri ttec SoundLife Pulse ve ttec SoundMax Pro 2 ANC, farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden özellikleriyle bu anlara eşlik ediyor.

Siyahın zamansız şıklığını, gül kurusunun zarif tonlarını ve bejin sade görünümünü bir araya getiren kulaklıklar, her tarza uyum sağlayan tasarımlarıyla öne çıkıyor. Her iki modelde yer alan 40 mm sürücüler güçlü bas ve berrak ses deneyimini desteklerken Bluetooth 6.0 teknolojisi ve aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği, günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

ttec SoundLife Pulse ile Hafif Tasarım, Uzun Süreli Müzik Keyfi

ttec SoundLife Pulse Kulaküstü Kablosuz Bluetooth Kulaklık, yalnızca 129 gram ağırlığındaki ultra hafif yapısıyla gün boyu konforlu bir dinleme deneyimi sunuyor. Deri ve metal detaylarla tamamlanan zarif tasarımı, ekstra yumuşak deri kulaklık pedleri ve ayarlanabilir, yastıklı kafa bandıyla uzun süreli kullanımlarda rahatlığı ön planda tutuyor.

Tek şarjla 70 saate kadar pil ömrü sunan SoundLife Pulse, sık sık şarj etme ihtiyacını azaltarak müzikten podcast dinlemeye, telefon görüşmelerinden çevrim içi toplantılara kadar pek çok farklı aktiviteye eşlik ediyor. Dahili mikrofonu ve müzik ile arama kontrol tuşları sayesinde telefon görüşmelerini ve ses içeriklerini kolayca yönetmeye imkân tanıyan model, iki cihaz arasında bağlantı kurabilme özelliğiyle iş ve kişisel yaşam arasında geçişleri de kolaylaştırıyor.

Sert koruyucu taşıma çantasıyla birlikte sunulan SoundLife Pulse, hafifliği ve kompakt kullanım avantajlarıyla özellikle hareketli yaşam tarzını benimseyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor.

ttec SoundMax Pro 2 ANC ile Dış Dünyanın Sesini Geride Bırakın

ttec SoundMax Pro 2 ANC Kulaküstü Kablosuz Bluetooth Kulaklık, gelişmiş ses teknolojileriyle dinleme deneyimini daha kişisel ve etkileyici hale getiriyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde çevresel seslerin etkisini azaltarak kullanıcıların müziğe, oyunlara veya çalışmalarına daha rahat odaklanmalarını sağlıyor.

Şeffaf mod özelliği ise kulaklığı çıkarmadan çevredeki sesleri duyabilmeye olanak tanıyarak özellikle günlük yolculuklarda ve hareket halindeyken kullanım kolaylığı sunuyor. Beş mikrofonu ve ENC teknolojisiyle telefon görüşmelerinde sesin daha net iletilmesine yardımcı olan SoundMax Pro 2 ANC, 40 mm sürücüleriyle zengin ve dengeli bir ses performansı vadediyor.

ANC kapalıyken 100 saate kadar ulaşan pil ömrü, uzun yolculuklarda ve yoğun günlerde müzik keyfinin devam etmesini destekliyor. Kulağı tamamen kaplayan yumuşak kumaş pedleri ve ayarlanabilir, yastıklı kafa bandıyla rahatlığı artıran model, sert koruyucu taşıma çantası sayesinde seyahatlerde güvenle taşınabiliyor. Şık görünümünü gelişmiş işlevlerle tamamlayan SoundMax Pro 2 ANC, müziğin ritmine odaklanmak ve dış dünyanın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlere hitap ediyor.