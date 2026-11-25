Honor'un yeni amiral gemisi modeli Magic 9 Pro Max global pazara geldi. Böylece telefonun global fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor Magic 9 Pro Max'in Global Fiyatı Ne Kadar?

Android 17 tabanlı MagicOS 11'e sahip Honor Magic 9 Pro Max'in global sürümü için 1.456 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 73 bin 787 TL'ye denk geliyor.

Honor Magic 9 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Magic 9 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor 600 Pro, Honor 400 ve Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Magic 9 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor Magic 9 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Özellik Honor Magic 9 Pro Max Ekran 6,8 inç OLED Çözünürlük 1320 x 2868 piksel Yenileme Hızı 1-120Hz İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Üretim Süreci 2 nm RAM 12 GB Depolama 512 GB Ana Kamera 200 MP, 1/1,28 inç sensör Telefoto Kamera 200 MP, 1/1,4 inç sensör, 3,5x optik yakınlaştırma Ultra Geniş Açılı Kamera 50 MP Ön Kamera 55 MP Batarya 8.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj 100W Kablosuz Hızlı Şarj 80W İşletim Sistemi Android 17 tabanlı MagicOS 11 Suya ve Toza Dayanıklılık IP68, IP69, IP69K

Honor Magic 9 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ana kamera 1/1,28 inç sensör kullanırken telefoto kamera 1/1,4 inç sensör ve 3,5x optik yakınlaştırma sunuyor. Bu arada cihazın ön yüzeyinde 55 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Honor Magic 9 Pro Max'in Batarya Kapasitesi Kaç mAh?

Magic 9 Pro Max, 8.000 mAh bataryaya sahip. Cihaz yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Ayrıca telefon 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Honor Magic 8 Pro'da 7.100 mAh batarya kapasitesi, 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

Honor Magic 9 Pro Max'in Ekranı Nasıl?

Telefonun 6,8 inç büyüklüğündeki OLED ekranı, 1Hz ile 120Hz arasında değişen uyarlanabilir yenileme hızına sahip. Ekran, gösterilen içeriğe göre yenileme hızını otomatik olarak ayarlıyor. Hareketli görüntülerde yüksek yenileme hızı kullanılırken sabit içeriklerde bu değer düşürülebiliyor.

Honor Magic 9 Pro Max Hangi İşlemciyi Kullanıyor?

Honor'un yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Editörün Yorumu

Honor Magic 9 Pro Max'in kameradan ekran özelliklerine kadar birçok açında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonda telefoto ve ultra geniş açılı kameraların yer alması önemli bir avantaj. Bu arada cihazın güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek kapasiteli batarya ise telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor.