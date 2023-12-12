Kargo İadelerinde Yeni Dönem Başlıyor: İade Ücretini Tüketici Ödeyecek!

Son yıllarda fazlasıyla artan internet alışverişleri, pandemi sonrası giderek artmıştı. İnternet alışverişi sürecinde aldıkları ürünle ilgili sorun yaşayan veya değişim isteyen kullanıcılar doğrudan iade yoluna başvuruyordu.

İade sürecinde tüketici herhangi bir kargo ücreti ödemezken, maliyet satıcıya kalmakla birlikte iade sürecinin takibi konusunda da problem yaşanabiliyordu.

Kargo İade Masrafları Tüketici Tarafından Karşılanacak

Bugün açıklanan ve 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlanacak yeni düzenlemeyle birlikte internet üzerinden yapılacak alışverişlerde ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmediği sürece iade sürecinde kargo ücreti tüketici tarafından ödenecek.

Getirilen yeni düzenlemeye sebep olarak internet üzerinden olan alışverişlerin artması ve iade işlemlerinde yaşanan sorunlarına çözüm olmasının amaçlandığı belirtildi.

Düzenleme sonrasında da Ticaret Bakanlığının 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanmaya devam edecek.

Peki siz bu yeni düzenlemeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.