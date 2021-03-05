Valve'in Kart Oyunu Artifact Ücretsiz Oldu: İşte Nedeni!

Kart oyunu Artifact ücretsiz oldu. Peki, Valve tarafından 2018 yılında satışa sunulan kart oyunu neden tamamen ücretsiz hale getirildi? Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Valve, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklama dair detaylar haberimizde.

Kart Oyunu Artifact Ücretsiz İndirilebilir

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu firması Valve, 29 Kasım 2018 tarihinde Artifact isimli kart oyununu satışa sunmuştu. DOTA 2 karakterlerinin yer aldığı video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti. Şirket, oyunun 2.0 sürümü üzerinde çalışırken oyuncuları şaşırtan bir karar aldı. Oyun firması, Artifact'in geliştirme sürecini sonlandırdı ve oyunu tamamen ücretsiz hale getirdi.

Firma, neden böyle bir karar aldığına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, oyunun ilk zamanlarda satış sayılarının gayet iyi olduğu fakat bir süre sonra oyuncu sayısının oldukça hızlı bir şekilde düştüğü belirtildi. Oyuncu sayısının düşmeye başlamasının ardından oyunun ekonomisinin ve mekaniklerinin yeniden ele alınması gerektiği ifade edildi.

Geliştirici ekibin oyunun yeniden yapımı üzerinde büyük bir gayretle çalıştığını belirten şirket, "Oyun için olan hedeflerimizi büyük ölçüde tamamladık fakat mevcut etkin oyuncu sayısı nedeniyle oyun üzerinde geliştirme sürecine şimdilik devam edemeyeceğiz. Bu nedenle Artifact 2.0 betasının geliştirme sürecini ne yazık ki durdurma kararı aldık" ifadelerini kullandı. Yazılı açıklamanın devamı şu şekilde: