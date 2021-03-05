Valve'in Kart Oyunu Artifact Ücretsiz Oldu: İşte Nedeni!

Kart oyunu Artifact ücretsiz oldu. Peki, Valve tarafından 2018 yılında satışa sunulan kart oyunu neden tamamen ücretsiz hale getirildi? Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Valve, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklama dair detaylar haberimizde.
Kart Oyunu Artifact Ücretsiz İndirilebilir
Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu firması Valve, 29 Kasım 2018 tarihinde Artifact isimli kart oyununu satışa sunmuştu. DOTA 2 karakterlerinin yer aldığı video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti. Şirket, oyunun 2.0 sürümü üzerinde çalışırken oyuncuları şaşırtan bir karar aldı. Oyun firması, Artifact'in geliştirme sürecini sonlandırdı ve oyunu tamamen ücretsiz hale getirdi.
Firma, neden böyle bir karar aldığına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, oyunun ilk zamanlarda satış sayılarının gayet iyi olduğu fakat bir süre sonra oyuncu sayısının oldukça hızlı bir şekilde düştüğü belirtildi. Oyuncu sayısının düşmeye başlamasının ardından oyunun ekonomisinin ve mekaniklerinin yeniden ele alınması gerektiği ifade edildi.
Geliştirici ekibin oyunun yeniden yapımı üzerinde büyük bir gayretle çalıştığını belirten şirket, "Oyun için olan hedeflerimizi büyük ölçüde tamamladık fakat mevcut etkin oyuncu sayısı nedeniyle oyun üzerinde geliştirme sürecine şimdilik devam edemeyeceğiz. Bu nedenle Artifact 2.0 betasının geliştirme sürecini ne yazık ki durdurma kararı aldık" ifadelerini kullandı. Yazılı açıklamanın devamı şu şekilde:
"Fakat Artifact'in her iki sürümünün de oyuncusu var ve bu iki sürüm de topluluk için bir değer taşıyor. Bu nedenle her iki oyunu da ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtık. Artifact Classic ve Artifact 2.0'nin (yeni adı Artifact Foundry) son sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Teknik olarak Artifact Foundry henüz tamamlanmamış bir ürün."
"Ancak oyunda büyük ölçüde eksik olan şeyler çizimler ve son rötuşlar zira oyunun temel oynanış kısmı tamamlanmış vaziyette. Her iki oyun oynanabilir fakat oynanışla ilgili daha fazla güncelleme yapmayı planlamıyoruz."
"Artifact oyuncularına ve özellikle de Artifact Foundry'yi bugünkü hâline getirmemize yardımcı olan oyunculara müteşekkiriz. Ekip, bu geliştirme yaklaşımının topluluk için en iyi yöntem olduğunu düşünüyor. Her iki oyun üzerinde yaptığımız çalışmalardan ötürü gurur duyuyoruz ve bu oyunları çok daha büyük bir oyuncu kitlesine sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz."
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