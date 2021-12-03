AnTuTu Kasım 2021 En İyi Android Telefonları Açıkladı

Kasım 2021 en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listelerde amiral gemisi ve orta sınıf akıllı telefonlar yer aldı.

Kasım 2021 En İyi Android Telefonları Listesi

Black Shark 4S Pro (875.382) Nubia Red Magic 6s Pro (852.719) iQOO 8 Pro (846.663) Black Shark 4 Pro (837.792) Vivo X70 Pro+ (835.275) Asus ROG Phone 5s (831.627) iQOO 8 (829.916) Lenovo Legion Duel 2 Pro (819.799) Oppo Find X3 Pro (816.046) Realme GT 5G (815.801)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, kasım ayının en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin tamamını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 ve Snapdragon 888 Plus işlemcileri oluşturdu.

AnTuTu tarafından paylaşılan kasım ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Xiaomi Black Shark 4S Pro modeli yer almayı başardı. Gücünü Snapdragon 888 Plus işlemcisinden alan cihazda 16 GB RAM yer alıyor. Büyük bir başarının altına imza atan telefon, 875 bin 382 puan aldı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 852 bin 719 puan ile Nubia Red Magic 6s Pro modeli konumlandı. Üçüncü sırada 846 bin 663 puan almayı başaran Vivo iQOO 8 Pro bulunurken dördüncü sırada ise 837 bin 792 puan ile Xiaomi Black Shark 4 Pro yer aldı.

Kasım 2021 En İyi Orta Seviye Android Telefonları

iQOO Z5 (566.438) Oppo K9s 5G (536.265) Xiaomi Mi 11 Lite 5G (534.739) Xiaomi Civi (519.055) Honor 50 Pro (517.935) Honor 50 (516.548) Oppo Reno6 5G (507.175) Huawei Nova 9 (493.905) Huawei Nova 9 Pro (484.233) Redmi Note 11 Pro+ (466.675)

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en başarılı orta seviye akıllı telefonları listesini de paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında 566.438 puan ile iQOO Z5 yer aldı. İkinci sırada Xiaomi Mi 11 Lite bulunurken üçüncü sırada ise Xiaomi Mi 11 Lite konumlandı.