AnTuTu Kasım ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından kasım ayının en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listede orta seviye ve amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Kasım Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, kasım ayının en iyi Android telefonlarını sıraladı. Kasım ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin büyük bir çoğunluğunu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 işlemciler oluşturuyor. Listenin ilk iki sırasında ise Kirin 9000 işlemcilerinin yer aldığını görüyoruz. Snapdragon 865 işlemcileri de listenin son iki sırasında yer bulmayı başarabilmiş. Peki, listede hangi telefonlar yer alıyor?

Kasım ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Huawei tarafından satışa sunulan Mate 40 Pro+ modeli bulunuyor. 12 GB RAM Ve 256 GB depolama alanına sahip olan Mate 40 Pro+ modeli, Kirin 9000 işlemcisinden güç alıyor. Listenin ikinci sırasında Huawei firmasının bir başka telefonu olan Mate 40 Pro modelini görüyoruz. Gücünü Kirin 9000 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor.

Huawei Mate 40 modelini Xiaomi firması tarafından satışa sunulan Mi 10 Ultra modeli takip ediyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile dikkat çeken Xiaomi Mi 10 Ultra, Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Listenin tamamı ise şu şekilde:

1. Huawei Mate 40 Pro+ (698.654)

2. Huawei Mate 40 Pro (684.069)

3. Xiaomi Mi 10 Ultra (671.045)

4. Vivo iQOO 5 (671.045)

5. Vivo iQOO 5 Pro (664.238)

6. Xiaomi Redmi K30S (664.119)

7. Vivo X50 Pro+ (662.524)

8. Vivo iQOO Neo3 (644.449)

9. Asus ROG Phone 3 (638.842)

10. Lenovo Rescuer Gaming Phone Pro (626.985)

Kasım ayının en iyi orta seviye akıllı telefonları listesinin ilk sırasında 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Xiaomi Redmi 10X 5G modeli yer alıyor. Cihaz Dimensity 820 işlemcisinden güç alıyor. Listenin ikinci sırasında 8 GB RAM ve Kirin 985 işlemcisine sahip olan Huawei Nova 7 Pro yer alırken üçüncü sırada ise 8GB RAM ve Dimensity 820 işlemcisine sahip Xiaomi Redmi 10X Pro 5G bulunuyor. Listenin tamamı ise şu şekilde:

1 Xiaomi Redmi 10X 5G (404.089)

2. Huawei Nova 7 Pro (401.091)

3. Xiaomi Redmi 10X Pro 5G (398.227)

4. Huawei Nova 7 (395.879)

5. Honor 30 (388.751)

6. Honor X10 (363.363)

7. Honor 30S (353.169)

8. Huawei Nova 7 SE (351.638)

9. Xiaomi Redmi K30 5G (350.048)

10. Realme Q2 Pro 5G (338.516)