Tatilcilerin Yeni Gözdesi: Uçaktan İner İnmez İnternetiniz Hazır

Kaspersky, 150'den fazla ülkede geçerli olan yeni eSIM Store hizmetini duyurdu. Fiziksel SIM kart derdi olmadan telefonunuza birkaç tıkla yükleyebileceğiniz bu dijital SIM kartlar sayesinde artık hangi ülkeye giderseniz gidin internetsiz kalmayacaksınız. Üstelik fahiş dolaşım ücretleri de tarihe karışıyor.

Yurt dışında İnternetsiz Kalmaya Son: Kaspersky'den Paranızı Kurtaran Çözüm

GSMA verilerine göre eSIM teknolojisini destekleyen cihaz üretimi son beş yılda tam 10 kat arttı. Uzmanlar 2028'e kadar dünya genelindeki mobil bağlantıların yarısının eSIM'e geçeceğini öngörüyor. Bu hızlı büyümenin arkasında yatan sebep oldukça basit: Havaalanlarında SIM kart kuyruğuna girmeye, pasaport bilgilerinizi paylaşmaya ya da küçücük kartları kaybetme korkusuna son.

Kaspersky eSIM Store tam da bu noktada devreye giriyor. Platform dünya genelindeki yerel operatörlerin 2.000'den fazla veri planına tek bir yerden erişim imkanı sunuyor. İster bir haftalık tatil ister uzun süreli iş seyahati olsun, ihtiyacınıza uygun paketi kolayca bulabiliyorsunuz.

Hizmetin en büyük avantajlarından biri de güvenlik. Yurt dışında güvenli olmayan WiFi ağlarına bağlanmak yerine kendi internet paketinizi kullanarak hem hızlı hem de güvenli bir bağlantıya sahip oluyorsunuz. Tatilciler için anlık fotoğraf paylaşımı ve iş seyahati yapanlar için kesintisiz video konferans imkanı sunuluyor.

Kullanımı da son derece pratik. Seyahatinizden önce uygulamayı indirip, gideceğiniz ülke için uygun paketi seçiyorsunuz. Aktivasyon tarihini bile önceden ayarlayabiliyorsunuz. Uçaktan iner inmez telefonunuzda internet hazır bekliyor. Veri kullanımınızı anlık takip edebiliyor, bitmeye yaklaşınca uyarı alıyorsunuz.

Kaspersky'nin Tüketici İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mikhail Gerber, kendi deneyimlerinden yola çıktıklarını belirtiyor. "Yurt dışındayken ailemizle, iş arkadaşlarımızla iletişimde kalmanın ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. eSIM Store'u tam da bu ihtiyacı karşılamak için geliştirdik" diyor.

2017'den beri eSIM hizmeti sunan BNESIM Limited ile ortaklık kurarak geliştirilen platform, hem web sitesi üzerinden hem de iOS ve Android uygulamalarından erişilebiliyor. Kaspersky VPN ve Premium hizmetleriyle birlikte kullanıldığında tam bir dijital güvenlik paketi oluşturuyor.