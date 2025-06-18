2.547 TL Değerindeki 6 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez altı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon Ücretsiz Oyunlar Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Dungeon of the Endless: Definitive Edition, Saints Row 2, Saints Row IV: Re-Elected, Star Wars: Rebellion, TOEM ve Tomb Raider I-III Remastered yer alıyor.

Deep Silver Volition tarafından geliştirilen Saints Row IV: Re-Elected, açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2013 yılında satışa sunulan oyunda gezegeni istila eden uzaylılara karşı mücadele ediyoruz.

Açık dünya türündeki Saints Row 2, 2009 yılının ocak ayında piyasaya sürüldü. Sadece tek oyunculu modun yer aldığı oyunda aksiyon dolu görevler bulunuyor. Saints Row 2'nin Steam'deki inceleme notları ise "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft 2024 yılının şubat ayında çıktı. Tek oyunculu modun yer aldığı oyunda Lara Croft ile tehlikeli bir maceraya çıkıyoruz.