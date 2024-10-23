Kaspersky ve InfoNet, Türkiye'de Siber Bağışıklığa Sahip Thin Client dağıtımı için Mutabakat Anlaşması imzaladı

Kaspersky ve İstanbul merkezli siber güvenlik hizmetleri sağlayıcısı InfoNet, Kaspersky Thin Client'ın Türkiye'de dağıtımını kapsayan bir mutabakat anlaşması imzaladı.İşte detaylar!

Kaspersky ve InfoNet, Türkiye'de Thin Client Dağıtımı için Mutabakat Anlaşması İmzaladı

Bilmeyenler için Kaspersky Thin Client, KasperskyOS tabanlı ince istemcilerde kullanılmak üzere tasarlanmış bir işletim sistemi. Kullanıcıların uzak masaüstüne erişimlerini sağlamak için tasarlanan bu sistem, yerel iş istasyonlarının yerine geçiyor.

İşbirliği kapsamında InfoNet, Kaspersky Thin Client'ı Centerm F620 donanım platformuna önceden yüklenmiş olarak Türkiye'deki bayilere dağıtacak. Kaspersky Thin Client, geniş bir şube ağına ve coğrafi olarak dağınık yapıya sahip kuruluşlarda verimli bir şekilde kullanılabiliyor.

Ürün kamuda, ticari şirketlerde, ulaşım ve sanayi odaklı işletmelerde, finans kuruluşlarında, perakende sektöründe, akıllı şehir altyapısında ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanım için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar ve InfoNet Genel Müdürü Taner Özdeş, konuyla ilgili şunları söyledi:

InfoNet'in Siber Bağışıklık (Cyber Immune) ekosistemini genişletmemize ve Türkiye’deki müşterilere sunmamıza yardımcı olmasından mutluluk duyuyoruz. Birlikte Kaspersky Thin Client kullanarak Sanal Masaüstü Altyapısına en güvenli ve verimli şekilde bağlanmalarını sağlayacağız. Siber Bağışıklığa sahip ince istemcilerin potansiyeli çok büyük. Kurduğumuz iş ortaklığı, ortak müşterilerimizin en yenilikçi Thin Client çözümünü kullanmalarına yardımcı olacak. Daha fazla esneklik, daha iyi güvenlik ve TCO ile güvenli tasarım yaklaşımına göre oluşturulmuş tek bir çözümle müşterilerimizin yanında olacağız.