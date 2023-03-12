Katar'dan Gönderilen Konteynerler Türkiye'ye Ulaştı

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremleri sonrasında milyonlarca vatandaş barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği gibi kuruluşlar bölgede çadır yardımı yaparken depremzedelerin daha iyi barınması için dünyanın her yerinden konteyner yardımı geldi.

En büyük konteyner yardımlarından birini yapan Katar, yeni teslimatını bugün İskenderun Limanı'ndan gerçekleştirdi.

552 Yaşam Konteyneri Depremzedelere Teslim Edilecek

Katar'ın 2022 Dünya Kupası için ürettiği yaşam konteynerleri, deprem sonrasında büyük bir hızla âfet bölgesine nakledilmeye başladı. 18 metrekare genişliğe ve banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma sistemi gibi imkanlara sahip olan 522 konteyner, AFAD'a teslim edildi.

Katar daha önce de yardım uçakları ve konteyner taşıyan gemilerle deprem bölgesinde büyük yardımlarda bulunmuştu.