Drone’lar Daha Uzun Uçacak: Katı Hal Pillerin Seri Üretimi Başladı!

Çin'in en büyük pil üreticilerinden biri ve CATL - Panasonic gibi Tesla tedarikçilerinin rakibi olan Eve Energy, katı hal pillerin seri üretimine başladı. Bu teknolojiden ilk yararlanacak ürünlerin ise dronelar olması bekleniyor. Yeni hücreler; daha yüksek verimlilik, enerji yoğunluğu ve gelişmiş stabilite sunuyor.

Bunlar da her gramın kritik olduğu alanlar için büyük önem taşıyor. Şirketin yeni tesisinde sülfür bazlı katı elektrolitlerle üretilen 10 Ah hücrelerin üretimi şimdiden başlamış durumda. Bu hücreler birleştirilerek 60 Ah’lik paketler haline getirilebiliyor.

Eve Energy Katı Hal Pillerin Seri Üretimine Başladı

Bu paketlerin insansız hava araçlarını, Tesla Optimus gibi insansı robotları ve bazı yapay zekâ destekli IoT cihazlarını beslemesi hedefleniyor. Enerji yoğunluğu kilogram başına yaklaşık 300 Wh seviyesinde; bu da güncel lityum-iyon pillerdeki 200 Wh/kg civarına kıyasla dikkate değer bir artış anlamına geliyor.

Karşılaştırmak gerekirse, piller bir dronun toplam ağırlığının yüzde 40–50’sini oluşturabiliyor. Dolayısıyla her iyileştirme, uçuş sürelerini doğrudan uzatıyor. Katı hâl tasarımları, sıvı elektrolitli hücrelerde görülen bazı sorunları da ortadan kaldırıyor.

Bu piller aşırı sıcaklıklarda daha iyi performans gösteriyor ve daha güçlü ısıl stabilite sunuyor. Bu da onları zorlu koşullarda çalışacak drone veya robotlar için uygun hale getiriyor.

CATL ve Panasonic gibi şirketler, elektrikli otomobiller için katı hâl teknolojisinin on yılın sonuna kadar hâlâ çok pahalı olduğunu savunsa da Eve Energy, önceliğini daha küçük ölçekli pazarlara vererek ilerliyor.

Çengdu tesisinin 2026 itibarıyla yıllık 100 MWh üretim kapasitesine ulaşması, ardından da 400 Wh/kg seviyesine çıkacak hücrelere geçiş yapması bekleniyor.

Merak edenler için; son dönemde Çinli akıllı telefonlarda kullanılan silikon-karbon pillerde sıkça dile getirilen 800–850 Wh/L değerleri (OnePlus 13’te 805 Wh/L) burada doğrudan karşılaştırılamıyor. Çünkü o değer hacimsel enerji yoğunluğunu ifade ediyor. Eve Energy’nin sunduğu ise kilogram başına enerji yoğunluğu. İki pil türü arasındaki ağırlık-hacim oranları farklı olabileceğinden, rakamlar birebir kıyaslanamıyor.

Eve Energy bu alanda tek değil. Kanada merkezli Avidrone şirketi bu yılın başlarında Factorial imzalı bir katı hâl pil ile çalışan bir kargo dronunu tanıtmıştı. Eve Energy, seri üretime başlaması sayesinde teknolojiyi laboratuvardan gerçek dünyaya en hızlı taşıyan şirketlerden biri olmaya hazırlanıyor.