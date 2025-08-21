Küçük Drone, Dev Mühimmat: Ukrayna’dan Ezber Bozan Taktik!

Savaş teknolojilerinde yaşanan gelişmeler modern savaş uçakları, modern mühimmatlar vb. ile sınırlı kalmıyor. Mühendisler kelimenin tam anlamıyla sınırları zorlayan işler yapmanın peşine düşmüş durumda. Bu kapsamda Ukrayna gerçek anlamda "bir ilke imza atmayı" başardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

FPV Dronlarda Yeni Dönem: 155 mm Mühimmat Entegrasyonu!

Son yıllarda savaş teknolojilerinde en dikkat çekici gelişmeler büyük ve pahalı silahlardan ziyade küçük ama etkili araçlarla yaşanıyor. Özellikle FPV tipi dronlar düşük maliyetleri ve pratik kullanım yöntemleriyle savaş alanlarının dinamiklerini değiştirmeye başladı.

🔴 Ukrayna ordusu, FPV dronlara 155 mm top mermisi yerleştirmeye başladı. pic.twitter.com/zC05UJlV7j — Conflict (@ConflictTR) August 21, 2025

Ukrayna ordusu cephede sıklıkla kullandığı FPV dronları bambaşka bir seviyeye taşıdı. Daha önce el bombası ya da havan mühimmatı ile saldırılar gerçekleştirilen bu araçlara artık 155 mm topçu mermileri yerleştiriliyor. Normalde obüs toplarından atılan bu mühimmat FPV drone aracılığıyla doğrudan hedefin üzerine bırakılıyor.

Bu yöntem Ukrayna için iki kritik avantaj sağlıyor: Birincisi, pahalı ve zor ulaşılabilen topçu atışlarının yerini çok daha hızlı ve esnek bir çözüm alıyor. İkincisi ise düşük maliyetli dronelar ile yüksek yıkıcı gücün aynı noktada buluşturulması.

155 mm’lik mühimmatın bir FPV drone ile taşınması teknik açıdan büyük zorluklar içeriyor. Ağırlık, uçuş dengesi ve patlama riski gibi sorunlara rağmen bu yöntemin kullanılmaya başlanması Ukrayna’nın sahada sahip olduğu imkanları en üst düzeyde değerlendirme kararlılığını gösteriyor. Ayrıca bu yaklaşım Batı tarafından sağlanan mühimmatın klasik kullanımının ötesine geçilmesi anlamına geliyor. Yani yalnızca obüs toplarına bağlı kalmadan aynı mühimmat farklı bir senaryoda cepheye uyarlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.