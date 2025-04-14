Apple’ın Katlanabilir iPhone’u Ekran Tasarımıyla Şaşırtacak!

Apple’ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone projesiyle ilgili pek çok yeni iddia son zamanlarda teknoloji gündemini meşgul etmeye başladı. Son olarak, iPhone Fold ismini alacağı söylenen yeni modelin tasarımına ışık tutan yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı.

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone Fold'un ekranında dinamik ada veya çentik bulunmayacak. Cihazın ön kamera ve Face ID sensörü ise ekranın altında yer alacak.

Ön Kamera İçin Delikli Tasarım Tercih Edilecek

Aktarılanlara göre yeni katlanabilir telefon, iç ekranı 7.76 inç boyutunda olacak. Dış ekranın ise 5.49 inç büyüklüğünde olacağı ve bu alanda delikli bir tasarımının tercih edileceği söyleniyor.

Apple’ın yaptığı patent başvurularına göre şirket, ekran altından geçen kızılötesi ışığın verimli şekilde iletilmesini sağlamak için bazı alt pikselleri tamamen kaldırmayı planlıyor. Bu yenilikçi yöntemle, Face ID ve ön kamera ekranın altına gizlenmesine rağmen hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilecek.

Katlanabilir iPhone’un çıkış tarihiyle ilgili de yeni bilgiler de mevcut. İddialara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihazın fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Ancak sektöre yakın kaynaklar, ilk modelin sınırlı sayıda kullanıcıya hitap edecek şekilde tasarlandığını bu sebeple fiyatının bu nedenle fiyatının beklenenden daha yüksek olabileceğini söylüyor.

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