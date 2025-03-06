Katlanabilir iPhone ile Eski Efsane Tekrar Gelecek!

Katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili pek çok firma çalışmalarına devam ederken gözler Apple'a çevrildi. iPhone modelleriyle dünyayı kasıp kavuran markadansa henüz tam anlamıyla bir ses çıkmadı. Bunun yanında katlanabilir iPhone ile birlikte bazı özelliklerin de rafa kaldırılacağı bilgileri gündemde dolaşmaya başladı. Peki rafa kalkacak özellikler neler? Apple ne zaman katlanabilir iPhone'u satışa sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Katlanabilir iPhone Gelecek Ancak Face ID Rafa Kalkacak!

Katlanabilir akıllı telefonlar ilk etapta büyük bir önyargı ile karşılansa da aradan geçen süreçte pek çok tüketici bu yeni ürünü test etmek üzere satın aldı. Gelen kullanıcı yorumlarına baktığımızdaysa pek çok kişinin aslında memnun kaldığını ancak bazı sorunların temelden çözülmesi gerektiğini bildirdiği gördük. Bu kapsamda Apple'dan bir atak beklenirken ünlü markadansa henüz tam anlamıyla bir ses gelmedi.

Ancak bu noktada işlerin gayet doğal yürüdüğünü söyleyebiliriz. Zira Apple bir ürünün tanıtımından önce bilgi vermeyi seven bir marka değil ve genelde sektör duayenleri tarafından yayılan bilgilerle tanıtımının yapılmasını tercih etmek. Bunu Türk diliyle "biz yapalım dostlar dedikodumuzu yapar" gibi düşünebiliriz. Katlanabilir iPhone içinse analist Ming-Chi Kuo tarafından bir açıklama yapıldı.

Sektör içerisindeki duruşu ve verdiği bilgilerin doğruluğu ile bişinen Ming-Chi Kuo beklenen iPhone Fold modelinin 7,8 inçlik kırışmaz ekranı ile birlikte geleceğini ve 2026'nın sonu veya 2027'nin başında piyasaya sürüleceğini bildirdi. Bu bildirideki önemli nokta ise cihazdaki eksik bir komponent olacağına yönelikti. Katlanabilir iPhone modelleri ile Face ID teknolojisini hayatımızdan çıkartmamız gerekebilir. Bu da eski efsanenin yani Touch ID'nin tekrar gündeme gelmesi anlamına geliyor.

Cihazın beklenen diğer teknik özellikleri ise şöyle:

Maliyeti 2.000 ila 2.500 dolar arasında olacak. Ekran kapalı halde 5.5 inç büyüklük olacak Ekran açık halde 7.8 inç büyüklük olacak. Ekran kırışıklığı/zedelenmesi gibi sorunlar yaşanmayacak. Çift kamera arka lensler Ekran açıkken ön kamera kullanılabilecek. Katlanmış halde kalınlık yaklaşık 9 mm ila 9,5 mm olacak. Açık haklde kalınlık yaklaşık 4,5 mm ila 4,8 mm olacak.

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