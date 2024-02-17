Apple'dan Beklenmedik Karar: Katlanabilir iPhone Geliştirme Süreci Durduruldu!

Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce, Apple'ın Samsung'un Galaxy Z Flip serisine benzer kapaklı bir katlanabilir iPhone prototipi geliştirdiği bildirilmişti ve Apple'ın katlanabilir sektörüne giriş yapacağı neredeyse kesindi. Şimdi ise Apple'ın bu planları askıya aldığı iddia ediliyor.

Apple'ın katlanabilir cihazların dayanıklılığı ve kullanışlılığı konusunda endişeleri olsa da iki katlanabilir iPhone modeli için bileşen üretimini görüşmek üzere Asyalı bir üretici ile görüştüğü bildirilmişti.

Bugün ise Çin'in Weibo platformunda büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ve Fixed Focus Digital başlığını kullanan bir teknoloji video blog yazarı, Apple'ın bu endişesi nedeniyle katlanabilir bir iPhone geliştirmeyi durdurduğunu söyledi.

Apple, Katlanabilir iPhone İçin Kaliteli Ekran Bulamadı

Weibo gönderisinde Apple'ın bu zamana kadar katlanabilir telefon üreten markaların telefonlarını satın aldığı ve bu telefonlara tersine mühendislik uyguladığı ve yaptığı prototiplerden en az birinde Samsung tarafından tedarik edilen bir ekran kullandığı belirtiliyor ancak Fixed Focus Digital, katlanabilir iPhone prototipinde kullanılan Samsung tarafından tedarik edilen bir katlanabilir ekranın Apple tarafından ağır testlerden geçirildikten "birkaç gün sonra bozulduğunu" söylüyor.

Bu durumun Apple'ın yüksek standartlarını karşılayabilecek daha dayanıklı bir ekran tedarik edilinceye kadar Apple'ın katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarını durdurmasına yol açtığı belirtiliyor.

Katlanabilir cihazlar Apple'ın 2024 ve 2025 yol haritalarında zaten mevcut değildi ve eğer bugünkü rapor doğruysa, önümüzdeki yıllarda katlanabilir bir iPhone beklemememiz gerekiyor.

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