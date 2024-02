iPhone 16'dan Yeni Sızıntı: Arka Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

iPhone 16 serisi için ciddi anlamda ilk donanım sızıntısı gerçekleşmiş olabilir. Majin Bu bugün sosyal medya hesabı üzerinden "iPhone 16'nın yeni kamera modülü" olduğunu söylediği bir görüntü paylaştı.

Görsel, diğer kaynaklar tarafından birçok kez söylentisi yapılan bir değişiklik olan dikey kamera düzenini gösteriyor ve geçmiş söylentilerle uyuştuğundan bu sızıntının doğru olduğu düşünülüyor.

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4