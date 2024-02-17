iPhone 16'dan Yeni Sızıntı: Arka Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

iPhone 16 serisi için ciddi anlamda ilk donanım sızıntısı gerçekleşmiş olabilir. Majin Bu bugün sosyal medya hesabı üzerinden "iPhone 16'nın yeni kamera modülü" olduğunu söylediği bir görüntü paylaştı.

Görsel, diğer kaynaklar tarafından birçok kez söylentisi yapılan bir değişiklik olan dikey kamera düzenini gösteriyor ve geçmiş söylentilerle uyuştuğundan bu sızıntının doğru olduğu düşünülüyor.

iPhone 16 Arka Kamera Tasarımı

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 16, 2024

Apple, bu yıl iPhone 15 Pro ile birlikte üç kamera lensinin düzenini ana ve ultra geniş kameralar üst üste gelecek şekilde değiştirdi. Bu değişiklik iPhone 15 Pro'nun Vision Pro için uzamsal video kaydetmesini sağlıyor.

Şu anda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, ana ve ultra geniş kamera lenslerinin çapraz olarak hizalandığı bir kamera düzeni kullanıyor. Bu noktada beklentiler, dikey olarak hizalanmış bir tasarıma geçerek iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın, tıpkı mevcut iPhone 15 Pro modelleri gibi uzamsal video kaydı yapabilmesinin sağlanacağı yönünde.

Bugün Majin Bu'dan gelen görüntü, Apple'ın iPhone 16'nın kamera tasarımında bu değişikliği planladığını tam anlamıyla doğruluyor. Ayrıca bu düzen iPhone X, iPhone XS ve iPhone 11 ile de benzerlik gösteriyor.

Peki siz iPhone 16'nın arka kamera düzeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.