Katlanabilir iPhone Nasıl Görünürdü? Prototipi Ortaya Çıktı! (Video)

Katlanabilir iPhone söylentileri yıllardır ortalıkta dolaşıyor ancak Apple'ın bu konu üzerinde çalıştığına yönelik resmî bir bilgi ne yazık ki yok. Bununla birlikte, YouTuber Lewis Hilsenteger (diğer adıyla Unbox Therapy) kısa süre önce katlanabilir bir iPhone prototipine benzeyen bir video yayınladı.

YouTuber'ın söylentileri baz alarak geliştirdiği prototip, iPhone 15 Pro ve Pro Max gibi üçlü arka kamera ünitesine sahip ve Samsung Galaxy Z Flip 5 gibi ikiye katlanıyor.

Hilsenteger'in eline geçen cihazın gerçekten Apple'ın ürettiği bir prototip olduğu yönündeki iddialar mevcut olsa da bu tamamen üçüncü parti bir şirket tarafından yaratılmış bir prototip.

Katlanabilir iPhone Nasıl Görünürdü?

Yine de videoyu asıl değerli kılan nokta, gelecekte Apple tarafından geliştirilecek bir katlanabilir iPhone'un nasıl gözükeceğine yönelik yeterli bir fikir sunabiliyor olması. Öyle ki şirketin katlanabilir ekran teknolojisi ve katlanabilir iPhone/iPad'ler için ekran koruması adına patent başvurusunda bulunduğu biliniyor.

Apple katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışıyorsa bile şimdilik bunun piyasaya sürülmesine en az birkaç yıl var ancak sektördeki giderek popülerleşen durum Apple'ı da bu alana yatırım yapmaya itecek gibi görünüyor.

Peki siz katlanabilir iPhone üretilmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.