Katledilen Genç Kızın Fotoğrafları Instagram'da Paylaşıldı

Geçtiğimiz Pazar günü 17 yaşındaki Instagram fenomeni Bianca Devins’in öldürüldükten sonraki fotoğrafları Instagram, Discord ve başka pek çok sitede paylaşılmıştı. Fotoğraf Instagram'da paylaşıldıktan yaklaşık 12 saat sonra kaldırdı ve bu durum sosyal medya devinin büyük tepkiler almasına neden oldu.

Devins’i öldüren Brandon Andrew Clark ise Pazartesi günü ikinci dereceden cinayet işlemekle suçlandı. Ayrıca pazartesi günü Clark’ın Facebook ve Instagram hesapları da kapatıldı. Paylaşılan fotoğrafın ortaya tekrar çıkmaması için ise sosyal medya sitelerinin kullandığı özel bir yöntemle fotoğrafın başkaları tarafından paylaşılması engellendi.

Son yıllarda sosyal medyanın bu korkunç yönünü ortaya koyan pek çok olay olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz Mart ayında Yeni Zelanda’da gerçekleşen cami saldırısındaki katliamın görüntüleri canlı olarak Facebook Live’de paylaşılmıştı. Görüntü başka sitelere yayılana kadar yayından kaldırılmadığı için sosyal medya sitesi suçlanmıştı. Başka bir olayda ise 2013 yılında Güney Florida’da bir adam karısını öldürüp cansız bedenini Facebook’ta paylaşmıştı. 2016’da ise olayın bir benzeri Teksas’ta kız arkadaşını öldüren bir adam tarafından tekrarlanmıştı.

Her ne kadar Instagram Devins’in fotoğrafını kaldırmış olsa da hala bazı mecralarda fotoğrafa ulaşmaya çalışanlar oluyor. Devins’in cansız bedeninin fotoğrafı Instagram’ın hikaye kısmında paylaşılmıştı. Instagram, fotoğraf kaldırılana kadar kaç kişinin fotoğrafı görüntülediği ya da yorum yaptığı bilgilerini ise paylaşmıyor. Yetkililerin açıklamalarına göre fotoğraflar ilk olarak oyuncular arasında chat uygulaması olarak kullanılan Discord’da paylaşıldı. Bu fotoğraflar polisi harekete geçirince aynı fotoğrafların Snapchat’te de paylaşıldığı ortaya çıktı.