Bu Yeni Köpek Robotun Üzerine Binip Gezebileceksiniz! (Video)

Günümüzde yüksek performanslı motosiklet modelleriyle tanıdığımız Kawasaki, kısa bir süre önce gerçekleşen Expo 2025 etkinliği kapsamında geliştirdiği yeni nesil robot köpeği "Corleo"yu tanıttı. Gelişmiş teknik özellikleriyle öne çıkan bu ilginç robot, kullanıcıların ilgisini çekecek özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Corleo, bugüne kadar görmeye alışık olduğumuz robot köpeklerden farklı bir yapıda geliştirilmiş. En dikkat çekici özelliği ise hidrojen yakıtıyla çalışması ve bir insanı rahatlıkla taşıyabilmesi. Adeta bilim kurgu filmlerinden çıkmış izlenimi veren bu robotik köpek, zorlu arazilerde kullanıcıların ulaşım sorununu ortadan kaldırabilir.

Kawasaki Corleo Özellikleri

Yeni robot köpeği incelediğimizde, kendisinin herhangi bir direksiyon veya kontrolcüye sahip olmadığını görüyoruz. Tasarım itibariyle günümüzde geliştirilen robot köpeklere benzer ancak daha güçlü ve dayanıklı bir yapıda tasarlanan Corleo, bu sayede üzerine binilerek adeta bir at gibi sürülebiliyor.

Ön ve arka bacakları birbirinden bağımsız şekilde hareket edebilen Corleo, farklı zemin koşullarında kaymayı önlemek amacıyla özel olarak tasarlanmış bir toynak sistemiyle donatılmış. Üzerindeki yolcunun ağırlık merkezini algılayabilen bu robot köpek, dengesini buna göre ayarlayarak stabil bir şekilde hareket edebiliyor.

Hidrojenli motoruyla 20 beygirlik bir güçle ilerleyen Corleo, sahip olduğu yakıt deposuyla yaklaşık 240 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Henüz piyasaya çıkış tarihi ya da fiyatı açıklanmamış olsa da, bu gelişmiş robotun özellikle arama kurtarma ekipleri ve doğa sporlarıyla ilgilenen kullanıcılar arasında büyük ilgi görebileceğini söylemek mümkün.

İşte yeni Kawasaki Carleo'nun Zorlu Arazilerdeki Performansı:

Peki siz yeni Kawasaki Corleo hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni robotun fiyatı kaç TL olmalı? Yorumlarda buluşalım...