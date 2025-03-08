Türkiye Robot Köpek ve Katır Üretecek, İlk İnsansı Robot ise 2030'da

Yapay zeka ve robotlar artık hayatımızın her alanına giriyor. Bugün başarılı olan pek çok ülkede robotların aktif bir şekilde kullanıldığını görüyor. Türkiye de bu yarışta yerini sağlamlaştırmak üzere adımlarını kuvvetlendirdi. Altınay Teknoloji Grubu, kulvardaki milli robot projeleriyle hem sanayiye hem de gündelik hayata dokunmaya hazırlanıyor.

Yenilikler sayesinde, 2026'da halka arz edilmesi planlanan robotlarla tanışacağız. Peki bu robotlar ne işe yarayacak? Aslında neredeyse her şey için kullanılacak. Savunma sanayiinden üretime, sağlıktan günlük hayata kadar her alanda boy gösterecekler.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, bu konuda oldukça iddialı yorumlar yaptı:

Alanda Çin büyük bir sıçrama yaptı. Türkiye'nin de büyük bir potansiyeli var. Biz de kendi milli robotumuzu üretip dünyaya satacağız.

Ameliyat Yapan Cerrah Robotlardan Köpeklere Kadar...

Son dönemde Boston Dynamics gibi firmaların ürettiği 4 bacaklı robotları hepimiz gördük. Türkiye de gelecek vizyonunda askeri keşif ve güvenlik alanlarında kullanılacak robot köpekler ve ağır yük taşımak için tasarlanacak robot katırlar yapmak istiyor.

Altınay Teknoloji, 2030 yılına kadar insana benzeyen (humanoid) bir robot geliştirmek niyetinde. Şirketin kurduğu Gelişmiş, Robotik, Akıllı Sanayi Sistemleri (GRASS) projesi kapsamında, Türkiye'nin ilk milli humanoid robotunun üretilmesi için düğmeye basıldı.

Bu doğrultuda Türkiye'nin ilk insansı robotu için, her şey yolunda gittiği takdirde 5 senesi var gibi görünüyor. Üretilen robotlar her alanda kullanılacak. Örneğin çamaşır makinesi fiyatına alınabilecek robotlar evde yemek pişirecek, evi temizleyecek ve hatta kahve bile getirecek. İnsansız kara araçları, denizaltılar, insansız hava araçları ve robotik savaşçılar yakında sahalarda olacak ve son olarak robot destekli üretim hatları yaygınlaşarak otomobil ve beyaz eşya üretiminde kullanılacak.

Ticari Talebin Artması Gerekiyor

Hakan Altınay'a göre, Türkiye’nin bu tarz robotları üretmesi teknik olarak mümkün. Yani şu an bile üretime geçilebilir ancak ticari anlamda talebin artmasını bekliyorlar. Altınay Grup zaten pek çok alanda üretim yapıyor:

Başlangıçta herkes 'Bu iş Türkiye'de olmaz' diyordu ama biz inandık. Bugün geldiğimiz noktada, endüstriyel robotlardan savunma sanayisine kadar geniş bir alanda teknoloji üretebiliyoruz.

Eğer robotlar yaygınlaşırsa ve doğrusal olarak talep artarsa, bu teknoloji hayatın her kanadına yayılacaktır.