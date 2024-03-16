Bilim İnsanlarından İlginç Keşif: Kaynayan Okyanuslara Sahip Gezegen!

Sadece 70 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegen bilim insanlarının birkaç gündür dikkatini çekiyor. Bir grup gökbilimci James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde ettikleri verileri kullanarak bahsi geçen bu gezegeni ortaya çıkardı. Bilim insanları daha yakından inceledikten sonra gezegenin üzerinde yemek pişirilebilecek kadar sıcak, kaynayan bir okyanus dünyası olabileceğini söylüyorlar.

Keşifle ilgili bir makale Astronomy & Astrophysics'te yayınlandı ve araştırmacıların TOI-270 d olarak adlandırdıkları yeni gezegenin keşfini detaylandırıyor. Bahsi geçen gezegen TOI-270 sisteminde bulunan üç gezegenden biri ve üçü de kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor.

Bilim insanları gezegeni gazlı yapısı nedeniyle "daha küçük bir Neptün" olarak tanımladılar. Yine de Neptün'e benzeyip benzemediği şimdilik belirsiz durumda.

Keşfedilen Yeni Gezegen TOI-270 d'nin Detayları Tartışılıyor

Ancak bu kaynayan okyanus dünyasını keşfettiğimiz diğer dış gezegenlerden ayıran şey atmosferinin kimyasal bileşiminde yatıyor. Gökbilimciler atmosfer bileşiminin "Hycean world" dediğimiz, yani büyük bir okyanusa ve hidrojen açısından çok zengin bir atmosfere sahip olduğunu gösteriyor.

James Webb'in ayrıştırdığı diğer verilere dayanarak, gökbilimciler gezegenin okyanuslarının suyu kaynatacak kadar sıcak olduğuna, yani 100 dereceye kadar ulaştığına inanıyorlar ancak bu kaynayan okyanus dünyasının durumu biraz tartışmaya açık.

Çünkü bazı astronomlar Webb tarafından sağlanan verilerin çok farklı bir bileşim gösterdiğine inanıyor. Bazı gökbilimciler gezegenin sıcak ve okyanuslarla dolu bir gezegen olmak yerine kayalık bir yüzeye sahip olduğunu ve hidrojen ve süper sıcak buhardan oluşan son derece yoğun bir atmosferle kaplı olduğunu söylüyor.

Bu iki yorum arasında gerçek bir "galip" elde edip edemeyeceğimiz belli değil. Belki de bunun için ötegezegene bir sonda gönderilmesi gerekir ki bu da henüz yapabileceğimiz bir şey değil. Yine de hangi hipoteze inanırsanız inanın, her iki yorum da bilim insanlarının daha fazla incelemesi için çok ilginç bir gezegen keşfedildiğini ispatlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.