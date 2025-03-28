1925'teki Gibi: Kayseri'de Yeniden Uçak Üretilecek!

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan Kayseri Uçak Fabrikası'nı bilmeyen okurumuz yoktur. Havacılık meraklısı pek çok kişinin gönlünde bir yara olarak kalan bu fabrika da pek çok tipte uçak üretildi. Devamında ise fabrika üretime kapatıldı. Ancak HÜRJET ile Kayseri'den yeniden bir uçak fabrikası kuruluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

TOMTAŞ Kayseri'de HÜRJET Üretimine Başlıyor!

TOMTAŞ tarafından Kayseri'de yeniden bir uçak fabrikası açılması gündemdeydi. Bu kapsamda eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretim yatırım tesisi için gerekli finansmanların alınması adına görüşmeler yapılıyordu. Bahsi geçen yatırımlar "Proje Bazlı Devlet Yardımı" yani "Süper Teşvik" verilmesine ilişkin karar bugün onaylandı. Karar kapsamında Kayseri'ye büyük bir yatırım yapılacak.

Konuyla ilgili yatırım aslında 2023 yılında TOMTAŞ tarafından yapılmaya başlanmıştı. Bugün açıklanan kararla birlikte yatırım kapsamı genişletiliyor. 2029 yılına kadar sürecek olan yatırımlar kapsamında toplamda 9,5 milyarlık ödemeler yapılacak. Yapılan yatırımlarından ardından kurulacak tesislerde 150'si alanında uzman olmak üzere 1000 kişi istihdam edilecek. Bölge halkı için yeni bir iş fırsatının doğması yanında farklı savunma sanayi firmaları da stratejik konumlarda yatırım yapmış olacak.

TOMTAŞ Nedir? TOMTAŞ Ortakları Kimlerdir?

1925 yılında Kayseri Uçak Fabrikası'nın markalaşmış adını veren kurumdur diyebiliriz. Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi olarak açılımı yapılır. Şu anda yüzde 51 TOMTAŞ Yatırım AŞ, yüzde 29 TUSAŞ, yüzde 19 ASFAT, yüzde 1 Erciyes Teknopark ortaklığı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

HÜRJET Teknik Özellikleri