Abi Gel Keanu Övelim: Keanu Reeves Sürpriz Konuk Olarak Bir Düğüne Katıldı!

Gönüllerin oyuncusu olarak tanımlanabilecek Keanu Reeves'in kalbimizi fethetmediği başka bir alan kaldı mı? Metroda seyahat eden, binlerce dolar bağış yapan ve mütevazi hayatıyla bilinen Keanu Reeves, bu sefer de evliliğe ilk adımını atan bir çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kanadalı ünlü aktör, Britanya'da bulunduğu sırada evlenmek üzere olan damatla aynı otelde konaklıyordu. Damat Keanu Reeves'i karşısında görünce ondan düğüne gelmesini istedi. Ünlü oyuncu da bu isteği kırmayarak James ve Nikki Roadnight adlı genç çiftin düğününe katıldı.

"Çok Özel Bir Konuk Gelini Görmek İstiyor"

The fact that a random couple ran into Keanu Reeves in a hotel lobby, invited him to their wedding, and he put on a suit and joined is proof he really is The One. pic.twitter.com/E9yQbJPosA — Luke Barnett (@LukeBarnett) August 28, 2022

Keanu'yu davet ettikten sonra düğün hazırlıklarına geri dönen damat, ünlü oyuncunun düğünlerine geleceğinden pek umutlu değildi. O sırada yanlarına yaklaşan bir otel görevlisinin "Çok özel bir konuk gelini görmek istiyor." sözlerinin ardından Keanu Reeves kapıda belirdi. En mutlu anlarında çiftin yanında olan Keanu Reeves, bu anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Düğünden sonra yaşadığı mutluluğu paylaşan gelin Nikki Roadnight, "Kocam davet etmişti ve olumlu yanıt almıştı ama açıkçası geleceğinden emin değildik. Geldiğine çok sevindik. Son derece nazik ve samimiydi. Bana selam verip tebrik etti, ben de kendimi tanıttım ve içki ikram etmek istedim. Çok uzun bir uçuş sonrasında yorgun olduğunu, içemeyeceğini söyledi. Onun düğünün sürpriz konuğu olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Asla unutmayacağımız bir anı oldu." dedi.