Abi Gel Keanu Övelim: Keanu Reeves Sürpriz Konuk Olarak Bir Düğüne Katıldı!

Gönüllerin oyuncusu olarak tanımlanabilecek Keanu Reeves'in kalbimizi fethetmediği başka bir alan kaldı mı? Metroda seyahat eden, binlerce dolar bağış yapan ve mütevazi hayatıyla bilinen Keanu Reeves, bu sefer de evliliğe ilk adımını atan bir çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kanadalı ünlü aktör, Britanya'da bulunduğu sırada evlenmek üzere olan damatla aynı otelde konaklıyordu. Damat Keanu Reeves'i karşısında görünce ondan düğüne gelmesini istedi. Ünlü oyuncu da bu isteği kırmayarak James ve Nikki Roadnight adlı genç çiftin düğününe katıldı.

The fact that a random couple ran into Keanu Reeves in a hotel lobby, invited him to their wedding, and he put on a suit and joined is proof he really is The One. pic.twitter.com/E9yQbJPosA