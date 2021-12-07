The Matrix Resurrections'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı

The Matrix Resurrections yeni fragmanı sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Matrix Resurrections'ın son fragmanı Neo'nun yeni kaderini ortaya çıkarıyor.

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan The Matrix Resurrections ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

The Matrix Resurrections, piyasaya sürülmeden önce başka bir muhteşem fragmana sahip ve ilki kadar tuhaf.

Yeni fragman, Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss) ile Morpheus'un yeni bir versiyonunu oynuyor gibi görünen Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen II gibi seriye yeni gelen oyuncuları gözler önüne seriyor.

Bu, muhtemelen 22 Aralık'ta vizyona girmeden önce, filme dair son bilgilendirici paylaşım olacak.

The Matrix Resurrections yeni fragmanı ne anlatıyor?

Filmin yeni fragmanı tamamen geçmişin yankıları ve herkesin takıldığı döngülerle ilgili. Fragman epeyce yeni görüntü içeriyor, ancak sıklıkla önceki Matrix filmlerinden özellikle de ilkinden görüntülere sahip.

Neo ve Trinity'nin sıkışıp kaldığı yeni simülasyon, bir öncekine çok benziyor ancak garip sapmalar ve değişiklikler var. Bu değişiklikler arasında Abdul-Mateen II'nin Morpheus'un yeni versiyonu ve Johnathan Groff'un Ajan Smith'in yeni versiyonu olarak boy göstermesi bulunuyor.

Bu fragmandaki hikaye anlatımının ötesinde ayrıca tonlarca aksiyon sahnesi olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Silahlı, yumruklu dövüşler ve hatta araçları istendiğinde patlatma yeteneği de dahil Neo'nun birkaç yeni gücünu görüyoruz. Tabii en önemlisi, fragman bize Neo'nun hala kung fu bildiğini gösteriyor.

Matrix Resurrections, orijinal üçlemeyi kız kardeşi Lily ile birlikte yöneten Lana Wachowski tarafından yönetiliyor. Filmde ayrıca Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas ve Jada Pinkett Smith ile orijinal filmlerden Niobe rolünü yeniden canlandırıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Matrix serisinin dördüncü filmin posteri ile ilgili bir açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan posterde Neo, Trinity ve Morpheus gibi karakterler yer alıyor.

The Matrix serisinin yeni filmi 22 Aralık tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Film sinemaların yanı sıra çıkış tarihinden itibaren 31 gün boyunca HBO Max isimli popüler dijital yayın platformunda yer alacak. Serinin ilk üç filmini Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.