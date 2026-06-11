49 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Engelleme ve Dahası

Kenwood, şirketin 80. yıl dönümüne özel olarak yeni bir kulaklık tanıttı. Glass Core Pro olarak adlandırılan bu kulaklık, uzun pil ömrü başta olmak üzere birçok önemli özellikle birlikte geliyor. Öte yandan cihazın bulunduğu her ortamda dikkati üzerine çekilmesini sağlayan son derece şık bir tasarımı da bulunuyor.

Kenwood Glass Core Pro'nun Özellikleri Neler?

Çeresel Gürültü Engelleme (ENC): Destekliyor

Destekliyor Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Destekliyor

Destekliyor Pil Ömrü: Şarj kutusuyla birlikte toplamda 49 saate kadar

Şarj kutusuyla birlikte toplamda 49 saate kadar Hızlı Şarj: 3 dakikalık şarj ile 50 dakikaya kadar müzik dinleme süresi

3 dakikalık şarj ile 50 dakikaya kadar müzik dinleme süresi Sürücü: 10 mm cam diyafram

10 mm cam diyafram Ses Kodekleri: LDAC, SBC, AAC

LDAC, SBC, AAC Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Şarj Kutusu: Sürgülü

Sürgülü Çoklu Bağlantı: 2 cihaza kadar çoklu bağlantı desteği

2 cihaza kadar çoklu bağlantı desteği Kulaklık Bulma Özelliği: Mevcut

Mevcut Dayanıklılık: IPX4 (Su sıçramalarına belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

IPX4 (Su sıçramalarına belirli bir dereceye kadar dayanıklı) Ağırlık: Kulaklıkların her biri 5,85 gram, şarj kutusu 39,2 gram

Kenwood Glass Core Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri ANC kapalıyken 14,5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 49 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC etkinleştirildiğinde ise kulaklıklar 12 saate kadar, toplamda ise 49,5 saat kullanım süresine sahip olunuyor. Kulaklıkların şarj olması 1,5 saat, şarj kutusunun ise 2,5 saat sürüyor.

Bunun en büyük avantajı ise şarj kutusunu günlerce şarj etmeden cihazı kullanabilmenize olanak tanıması. Özellikle gün içinde yoğun tempoda çalışanlar, okul ev arası gidip gelen öğrenciler, sık sık seyahat edenler ve gün içinde uzun süre müzik dinleyen kişiler için önemli bir artı sağlıyor.

Kenwood Glass Core Pro'da Uzamsal Ses Desteği Var mı?

Cihaz, uzamsal sese desteğine sahip. Bu, kullanıcıların seslerin sadece sol ve sağ olmak üzere iki taraftan değil, her yönden geliyormuş gibi hissetmesini sağlıyor. Film ve dizi seyredenler, bu özellik sayesinde kendilerini aksiyon sahnelerinin içinde gibi hissedebiliyor. Öte yandan müzik dinlerken de âdeta küçük bir konser deneyimi yaşayabiliyor.

Kenwood Glass Core Pro Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Kulaklık, 10 mm cam diyafram teknolojisi sayesinde geniş bir frekans aralığı sunarken istenmeyen titreşimleri de azaltarak temiz bir dinleme deneyimi sağlıyor. Öte yandan LDAC, AAC ve SBC kodek ses desteği ile farklı cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği, dışarıdan gelen sesleri azaltarak müziklere odaklanmanıza yardımcı olurken ENC ise arka plan gürültüsünü bastırıp sesinizi karşı tarafa daha net ulaştırıyor. Tüm bu özellikler sayesinde kulağa daha dengeli bir ses gelecektir.

Kenwood Glass Core Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Kenwood Glass Core Pro için 49 bin 900 yen fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 14 bin 349 TL'ye denk geliyor. Cihazın ithalatçı garantili olarak Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise fiyatı vergilerle birlikte 27 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, planların değişebileceğini not düşelim.

Kenwood Glass Core Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Kenwood'un Türkiye'de resmî distribütörü bulunmuyor. Bu da markanın yeni kulaklık modelinin doğrudan Türkiye'de satışa sunulmasının şimdilik mümkün olmadığı anlamına geliyor. Tabii, bu Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Öyle ki ithalatçı garantili olarak getirilmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Kenwood Glass Core Pro'nun uzun pil ömrü sayesinde özellikle cihazını sık sık şarj etmeyi sevmeyen kişiler için büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Tasarımı da oldukça etkileyici görünüyor. Sadece fiyatının biraz yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de Türkiye'de satıldığı senaryoda eklenecek olan vergiler ve ek maliyetlerle birlikte daha artacaktır. Bu da onun herkesin ilk tercihi olmaktan uzak model hâline getirecektir.