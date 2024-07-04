Kevin Feige'den Mesaj: MCU'daki X-Men Filmi Nasıl Olacak?

Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU), Deadpool ve Wolverine ile X-Men'i resmen getirme hazırlıkları sürerken, Kevin Feige, X-Men filmlerinin MCU içindeki beklenen geleceği hakkında kriptik bir açıklama yaptı. Hayranlar, en sevdikleri mutant karakterlerinin geleceği hakkında heyecanlı bir şekilde bekliyor.

Deadpool & Wolverine, Marvel için büyük önem taşıyan ve en çok beklenen projelerden biri haline geldi. Ryan Reynolds'ın Deadpool ve Hugh Jackman'ın Wolverine karakterlerini içeren bu film, MCU içinde büyük değişikliklere yol açması ve özellikle mutantlar gibi yeni karakterleri tanıtması bekleniyor.

Kevin Feige'den X-Men Filmi Hakkında Kritik Açıklama

Kevin Feige, Entertainment Weekly ile yaptığı bir röportajda, yaklaşan X-Men filmi hakkında konuşurken, projenin MCU içindeki mutantları nasıl tanıtacağına dair ipuçları verdi. Feige, "Her şeyin başladığı 26 Temmuz, Deadpool & Wolverine'ın çıkış tarihi" dedi.

Bu açıklama, Feige'nin konuya ilişkin detaylı bilgi vermekten kaçındığı bir dönemde geldiği için, hayranlar arasında büyük bir merak uyandırdı.

Son zamanlarda Marvel Sinematik Evreni, The Marvels filminin son sahnesinde Charles Xavier'ın okulunda Monica'nın uyanışı ve Kelsey Grammer'ın canlandırdığı Beast karakteriyle tanıtılan mutantları ilk kez tanıttı.

Bu durum, orijinal X-Men yıldızlarının MCU'ya katılma umutlarını güçlendirdi ve Deadpool & Wolverine filmi, mutantların MCU'ya gelme fırsatını sağlayabilir.

Henüz kesin olmamakla birlikte, orijinal X-Men üçlemesinin oyuncularının MCU'da yer alıp almayacakları belli değil; ancak bu karakterlerin tanıtılması, MCU'nun anlatısal kapsamını genişletiyor ve mevcut Marvel kahramanlarıyla işbirliği içinde yeni hikaye kolları açma potansiyeli sunuyor.

Deadpool & Wolverine, bu yıl Marvel'in sinemasal olarak yayınladığı tek film olacak ve başarısına çok şey bağlı. Phase 5, Marvel'in beklentileri doğrultusunda performans göstermedi ve istenilen sonuçları vermedi.

Ancak yapım devi, yaklaşan süper kahraman filmiyle büyük bir başarı elde etmeyi umuyor. Rapora göre, film açılış haftasonunda 200 milyon doların üzerinde hasılat elde etmeyi hedefliyor.

Eğer bu hedef gerçekleşirse, Deadpool & Wolverine, R-rated bir film için açılış hafta sonunda en çok hasılat yapan film unvanını elinde bulunduran ilk Deadpool filminin 132.4 milyon dolarlık ABD hasılat rekorunu kırabilir. Mevcut projeksiyonlar doğru çıkarsa, Deadpool & Wolverine, bu listede bir numaraya yükselebilir.

Deadpool & Wolverine'ın sinemalarda 26 Temmuz'da vizyona girmesi planlanıyor.