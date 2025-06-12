Keydrop Operasyonunda Ünlü İsimler Gözaltında: 11 Yayıncı Adliyeye Sevk Edildi

Türkiye'nin en çok izlenen yayıncıları düzenlenen şok bir operasyonla gözaltına alındı. Online oyunlardaki eşyaları kazanabildiğiniz ve alıp-satabildiğiniz sanal kumar niteliğindeki "Keydrop" sitelerinin reklamını yapmakla suçlanan bu yayıncılar arasında Türkiye'nin en ünlü isimleri var. İşte detaylar!

Keydrop Operasyonunda 11 Yayıncı Gözaltında

İddialara göre fenomenler, Key Drop sitesiyle özel anlaşmalar yaparak her yönlendirdikleri kullanıcıdan yüzde 5 ile 10 arasında komisyon alıyordu. Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok üzerinden yapılan canlı yayınlarda sürekli olarak "kazandıklarını" gösteren yayıncıların, aslında site tarafından özel olarak ayarlanmış hesaplar kullandığı tespit edildi. Bu bağlamda tutuklanan yayıncılar ise şunlar:

Tolunay Ören

Eray Can Özkenar

Ferit Karakaya

Kemal Can Parlak

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Gözaltına alınan 11 isim arasında Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferit Karakaya, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır ve Necati Akçay bulunuyor. Bu isimlerin aylık kazançlarının 100 bin lira ile 500 bin lira arasında değiştiği, bazılarının yıllık gelirinin 5 milyon lirayı aştığı iddia edildi.

Gazeteci ibrahim Haskoloğlu'nun iddiasına göre ise gözaltına alınacak isimlerin sayısı artacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede, fenomenlerin şu suçlarla itham edildiği belirtiliyor:

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Çocukları kumar oynamaya teşvik etme

Haksız kazanç elde etme

Vergi kaçakçılığı

Dolandırıcılık

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilrisiniz.