12 GB RAM'li OnePlus Nord 5 Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

OnePlus Nord 5 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Nord 5 modeli bu kez Geekbench testinde görüntülendi. Bununla beraber katlanabilir telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

OnePlus Nord 5 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2707 model numarasına sahip OnePlus Nord 5 tek çekirdek testinde 1.977 puan, çoklu çekirdek testinde 5.090 puan aldı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Telefonun Hindistan ve global olmak üzere iki farklı sürümünün olacağı söyleniyor. Hindistan sürümünde Snapdragon 8s Gen 3, global sürümde ise Dimensity 9400e işlemcisinin tercih edileceği öne sürüldü. Geekbench testinde telefonun Hindistan sürümü bulunuyor.

OnePlus Nord 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip Nord 5, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. OnePlus'ın yeni telefonunda ekran altı parmak izi sensörü yer alacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Telefonda ayrıca 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera olacak.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip OnePlus Nord 5 modeli 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. OnePlus Nord 4 modelinde 5.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

OnePlus Nord 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord 5 modeli 8 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Bu tarihte Nord 5'in yanı sıra 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip OnePlus Nord CE 5 modeli de duyurulacak.