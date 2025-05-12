Killing Floor 3'ün Çıkış Tarihi Açıklandı! Çok Yakında Geliyor

2023 yılında düzenlenen GamesCom etkinliğinde duyurulan Killing Floor 3 oyununa dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda oyunun çıkış tarihi belli oldu. Peki, Killing Floor 3 ne zaman çıkacak?

Killing Floor 3 Çıkış Tarihi

Killing Floor 3'ün 25 Mart 2025 tarihinde satışa sunulması bekleniyordu ancak mart ayında yapılan duyuru ile birlikte oyun belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre oyun 24 Temmuz 2025 tarihinde PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.

Killing Floor 3 Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 18,99 dolar (735 TL), Epic Games Store'da 559 TL

Steam'de 18,99 dolar (735 TL), Epic Games Store'da 559 TL Xbox fiyatı: 1.000 TL

1.000 TL PlayStation fiyatı:1.399 TL

Killing Floor 3 Fragmanı

Killing Floor 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4790 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Killing Floor 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri