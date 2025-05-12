Killing Floor 3'ün Çıkış Tarihi Açıklandı! Çok Yakında Geliyor
Uzun süredir merakla beklenen Killing Floor 3'ün çıkış tarihi belli oldu. Açıklamaya göre efsane serinin yeni oyunu çok yakında çıkacak. İşte detaylar!
2023 yılında düzenlenen GamesCom etkinliğinde duyurulan Killing Floor 3 oyununa dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda oyunun çıkış tarihi belli oldu. Peki, Killing Floor 3 ne zaman çıkacak?
Killing Floor 3 Çıkış Tarihi
Killing Floor 3'ün 25 Mart 2025 tarihinde satışa sunulması bekleniyordu ancak mart ayında yapılan duyuru ile birlikte oyun belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre oyun 24 Temmuz 2025 tarihinde PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak.
Killing Floor 3 Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 18,99 dolar (735 TL), Epic Games Store'da 559 TL
- Xbox fiyatı: 1.000 TL
- PlayStation fiyatı:1.399 TL
Killing Floor 3 Fragmanı
Killing Floor 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4790
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Killing Floor 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X / Intel Core i9700k
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6750 XT / GeForce RTX 3060
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan