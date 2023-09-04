Silahlarınızı ve ekiplerinizi hazırlayın. Killing Floor 3 ile bol bol zombi öldüreceğiz.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zombi vurma oyunları içerisinde oldukça başarılı bir oyun olan Killing Floor serisi, bizleri uzun süre ekran başında tutmuştu. İlk oyununu 2009 yılında, ikinci oyununu da 2016 yılında piyasaya sürek ekip şimdi de Killing Floor 3 için kolları sıvıyor.

Tripwire Interactive tarafından geliştirilip yayınlanan bir oyun olan Killing Floor 3 korku öğeleri bulunduran bir çevrimiçi FPS oyunudur. Zombi öldürdüğümüz bu oyunda ekibimiz ile birlikte dalga dalga gelen zombi sürülerinden korunmaya çalışıyoruz. Öldürdüğümüz düşmanlardan aldığımız paralar ile daha iyi ekipmanlar satın alıyoruz ve bir sonraki büyük düşmana hazırlık yapıyoruz.

Killing Floor 3 oldukça iyi gözüken bir oyun olacak gibi. Zira yayınladıkları videoda atmosfer ve grafikler çok iyi gözüküyordu.

Killing Floor 3’te 2091 yılındayız. Büyük şirket Horzine’in ürettiği biyomühendislik ürünü canavarlara karşı savaştığımız bu oyunda takım arkadaşlarımız ile birlikte insanlığın geleceği için mücadele ediyoruz.

Oldukça vahşi ve korkutucu bir atmosfere sahip olan Killing Floor 3, türün sevdalıları için çok iyi bir oyun olacak gibi gözüküyor.

Killing Floor 3 İndir

Henüz Killing Floor 3 indirilmeye açık değil. Killing Floor 3’ün çıkış tarihi de henüz açıklanmadı ancak 2023 yılının sonunda ya da 2024’ün başında piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Çok fazla beklemeyeceğiz.