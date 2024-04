Yeni Yerli Netflix Dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti Tarih Duyurusu ve Fragmanı Paylaşıldı! (Video)

Birkaç gün önce sosyal medyada afişiyle tepki toplayan, Netflix'in yeni orijinal yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin tarih duyurusu ile birlikte kısa bir fragmanı yayınlandı.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı ve globalde Thank You, Next ismiyle yayınlanacak olan dizi, Ay Yapım imzasıyla gelecek. Filmin yeni yayınlanan tarih duyurusu ve fragmanı da diziyi heyecanla bekleyen kişilerin sayısını artıracak gibi görünüyor.

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı; Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum’un ona eşlik edeceği “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinden (Thank You Next) ilk afiş! pic.twitter.com/rBsnfvGVTq — Dizi Analiz (@dizianaIiz) April 11, 2024

Kimler Geldi Kimler Geçti Konusu

Genç bir avukat olan Leyla, ihanet ile bitirdiği ilişkisinin ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atar. Girdiği bu serüvende yakın arkadaşları da ona destek olur. Avukat, "yılın boşanma davası" olarak görülen bir davada Tuba Tepelioğlu adındaki bir kadının vekili olur.

Davada ise karşısındaki adam 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanan bir Cem Murathan adında oldukça yakışıklı biri. Avukat Leyla da bu adama karşı bir çekim hissetmeye başlar ve bir takım olaylar yaşanmaya başlar.

Kimler Geldi Kimler Geçti Fragmanı ve Yayın Tarihi

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi, Netflix'te 9 Mayıs itibariyle yayınlanacak. Henüz kaç bölüm ve sezondan oluşacağı belli olmayan dizinin ilk paylaşılan videosu sosyal medyada tepki topladı. Ancak paylaşılan yeni fragman beğeni toplayacak gibi duruyor.

Oyuncu Kadrosu