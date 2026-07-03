Sizinle Sohbet Edebilen Kulaklık Tanıtıldı! Dil Bilmeye Gerek Kalmıyor

Kinera, yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Sylvie olarak adlandırılan bu kulaklık, donanımdan önce tasarımı ile ön plana çıkıyor. Öyle ki cihaz, şimdiye kadar gördüğümüz pek çok kulaklıktan farklı olarak çift tasarımı var. Dilediğiniz zaman kulak içi ve açık kulak tasarımlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da kullanıcı dostu bir deneyim sağlıyor.

Kinera Sylvie'nin Tasarımı Nasıl Değişiyor?

Tasarımın nasıl değiştiğine geçmeden önce bilmeyenler için kulak içi ile açık kulak tasarım arasındaki farka değinmekte fayda var. Kulak içi tasarımda kulağınız tamamen kapanır, açık kulak tasarımda ise âdeta bir küpe tasarımı söz konusu olur. Kulağınız tamamen kapanmaz, uzun süreli kullanımda rahat edersiniz.

Bu kulaklık da temelde açık kulak tasarımına sahip. Ama size kulak içi olarak kullanma fırsatı sağlıyor. Üst kısmını çevirerek bu tasarıma geçiş yapabiliyorsunuz. Örneğin her detayı duymak istediğiniz bir müzik dinlerken onu hareket ettirebiliyor ve kulak içi modele sahip olabiliyorsunuz. Ucuna da silikon kulaklık ucu taktığınızda sorunsuz bir deneyim elde ediyorsunuz.

Kinera Sylvie'nin Hangi Tasarımı Ne Zaman Kullanılmalı?

Kinera Sylvie'nin hangi tasarımını ne zaman kullanmanız gerektiğiniz zaman bulunduğunuz ortama ve tabi olduğunuz şartlara bağlı. Örneğin evdesiniz, akşam vakti ve odaklanmanız gereken birkaç iş var. Ne var ki dışarıdan sürekli korna sesleri geliyor. İşte bu gibi anlarda kulak içi tasarıma geçip silikon uçları takabilir ve rahatlatıcı bir müzik eşliğinde işlerinize konsantre olabilirsiniz.

Şimdi bir de dış ortam içeren senaryo üzerinden örnek verelim. Sabah uyandınız, dışarı çıktınız ve yürüyüş yapacaksınız. Ama çevreden gelen sesleri de duymaya devam etmek istiyorsunuz ki bir felaket yaşanmasın. Bu durumda da açık kulak tasarımını tercih edebilirsiniz. Bu tasarım sayesinde hem müzik dinleyebilir hem de çevreden gelen seslerin (korna sesi vb.) farkında olabilirsiniz.

Kinera Sylvie'nin Özellikleri Neler?

Hibrit Sürücü Sistemi: Yüksek frekanslar için 7 mm planar sürücü, orta ve düşük frekanslar için 10 mm dinamik sürücü bir arada

Yüksek frekanslar için 7 mm planar sürücü, orta ve düşük frekanslar için 10 mm dinamik sürücü bir arada Frekans Aralığı: 20Hz-20kHz

20Hz-20kHz Hafiflik ve Dayanıklılık: Kulaklıkların her biri 5,8 gram ağırlığında.

Kulaklıkların her biri 5,8 gram ağırlığında. Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Ses Kodekleri: SBC ve AAC

SBC ve AAC Uygulama Desteği: Mobil uygulama üzerinden ekolayzer (EQ) kontrolleri ve sesli aramalar için gürültü azaltma ayarlamaları

Mobil uygulama üzerinden ekolayzer (EQ) kontrolleri ve sesli aramalar için gürültü azaltma ayarlamaları Yapay Zeka: Sohbet etmek ya da çeviri yapmak için Sylvie yapay zeka asistanına erişim

Kinera Sylvie, Kullanıcılarla Nasıl Sohbet Ediyor?

Kinera Sylvie, size müzik dinleyebileceğiniz bir araçtan ziyade en yakın arkadaşınız gibi hissettiren yapay zeka destekli bir asistana erişmenize olanak tanıyor. Bir konu ile ilgili kafanızda soru işaretleri olabilir veya sadece konuşacak birisine ihtiyacınız olabilir. Sylvie asistanı, konu her ne olursa olsun, sizi dinlemek ve ihtiyacınız olan cevapları vermek için hazırda bekliyor.

Kinera Sylvie, Gürültü Azaltıyor mu?

Kinera Sylvie, temelde açık kulak tasarıma sahip olduğu için aktif gürültü engelleme teknolojisini desteklemiyor. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi, müziğe odaklanmanız gereken anlarda bunu kulak içi modele çevirip silikon uçlar takabiliyorsunuz. Bu da dışarıdaki gürültüyü önemli ölçüde duymamanızı sağlıyor.

Bu arada hiç gürültü engelleme olmadığını düşünmeyin. Gürültü azaltma özelliği mevcut ama sesli görüşmeler için geçerli. Kulaklık, çevresel gürültü engelleme teknolojisi sayesinde dışarıda sesli görüşme gerçekleştirirken arka plandaki gürültüyü bastırıyor. Böylece karşı tarafa sesiniz daha net ulaşıyor. Bir şeyi tekrar tekrar dile getirmek zorunda kalmıyorsunuz.

Kinera Sylvie'nin Fiyatı Ne Kadar?

Siyah ve mor renk seçenekleri ile beraber kullanıcılarla buluşturulacak olan Kinera Sylvie için 159 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla ele alacak olursak 7 bin 441 TL yapıyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergiler ve ek maliyetlerle nihai fiyat 13 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğinin altını çizelim.

Kinera Sylvie Türkiye'de Satılacak mı?

Kinera Sylvie'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak markanın şu an Kinera Celest Wyvern Qing ve Kinera Celest Wyvern Remaster gibi kulaklık modelleri Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni kulaklığın da Türkiye'de satışa sunulmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Kinera Sylvie, bana göre oldukça etkileyici bir fikrin meyvesi. Kulak içi modellerin sunduğu dış dünyadan izole olma hissini seviyorum. Ama yeri geliyor, spor yaparken beni rahatsız etmeyecek bir kulaklığa ihtiyacım olabiliyor. Normalde hem kulak içi hem açık kulak tasarımlı iki farklı kulaklık almam gerekir ama Sylvie, bunu tek bir üründe birleştirerek beni iki farklı kulaklık almaktan kurtarıyor. Açıkçası bu benim için çok büyük bir avantaj ve benim gibi bu tür pratik çözümleri sevenlerin oldukça ilgi göstereceğini düşünüyorum.