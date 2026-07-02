Samsung Yeni Telefon Tanıttı! Snapdragon İşlemci ve 120Hz Ekranı Var

Samsung, Galaxy Jump 5 isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 6 GB RAM'e sahip cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir telefon bulunuyor. Super AMOLED ekran ile birlikte gelen Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Samsung Galaxy Jump 5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

5 MP Derinlik Kamerası: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikalı

IP64 sertifikalı İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy Jump 5'in Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, telefonun akıcı ekran deneyimi sunmasını sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Super AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Karşıalştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Samsung Galaxy Jump 4, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, Super AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy Jump 5'in İşlemcisi Nasıl?

Samsung'un yeni telefonunda Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Söz konusu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves'i ise ortalama 32 FPS, aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 38 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS, MOBA türündeki League of Legends: Wild Rift'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan Snapdragon 6 Gen 3 daha önce Galaxy A36 ve Motorola Moto G75 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli Galaxy Jump 4'te ise Exynos 1380 işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Samsung Galaxy Jump 5'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.

Galaxy Jump 5'in ön yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Galaxy Jump 4'te 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Samsung Galaxy Jump 5'in Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelen telefon 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy Jump 4'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

Samsung Galaxy Jump 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Jump 5in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor ancak Galaxy Jump modelleri satılmıyor. Dolayısıyla Galaxy Jump 5'in Türkiye'e satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Samsung Galaxy Jump 5'in Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Jump 5, 350 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kur ile birlikte 16 bin 342 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 33 bin TL civarında olabilir. Samsung Galaxy Jump 5'in Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Super AMOLED ekranda ise hem film izlemek hem de oyun oynamak oldukça keyifli. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.