Lenovo'dan Oyun Canavarı Tablet Geliyor! Tasarımı ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Lenovo, mart ayında güçlü teknik özelliklere sahip Legion Y700 Gen 5'i mart ayında kullanıcıların beğenisine sundu. Son gelişmeler ise şirketin arayı açmadan yeni bir model daha piyasaya süreceği yönünde. Hatta bu modelin Legion Y700 Unlimited olarak isimlendirilmesi bekleniyor. İşte merak edilen detaylar!

Lenovo Legion Y700 Unlimited Tasarımı Nasıl Olacak?

Lenovo kısa bir süre önce Legion Y700 Unlimited ile ilgili yeni bir video paylaştı. Bu sayede tabletin arka panel tasarımıyla ilgili akıllarda çok fazla soru işareti kalmadı diyebiliriz. Videoya baktığımızda yeni modelin tasarımının Lenovo Legion Y700 Gen 5'ten bir hayli farklı olduğunu görebiliyoruz.

Bunu biraz daha açacak olursak, Legion Y700 Gen 5'te dikdörtgen bir kamera kurulumu bulunuyordu. Ancak bu tasarım Y700 Unlimited ile birlikte değişiyor. Zira videoda tabletin RGB LED halkayla çevrelenmiş dairesel bir kameraya sahip olacağını görebiliyoruz. Bununla birlikte arka tarafta çok şık bir Legion yazısının kullanıldığını belirtelim.

Lenovo şu anda Legion Y700 Unlimited'in herhangi bir özelliğini paylaşmasa da arka panelde 50 megapiksel ibaresinin olduğunu görebiliyoruz. Yani model Legion Y700 Gen 5 gibi 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olacak. Aynı zamanda 5G desteğine sahip olacağını da belirtelim.

Bir diğer değişiklik ise ön tarafta olacak gibi görünüyor. Yeni model bir önceki nesle kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacak. Bu da kullanıcılar için daha fazla ekran anlamına geliyor. Kısacası Lenovo Legion Y700 Unlimited çok daha şık bir tasarımla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Lenovo Legion Y700 Unlimited Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y700 Unlimited ağustos ayında düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu etkinlikle birlikte cihazın tüm teknik özelliklerini, fiyatını ve tasarımını birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Bunun dışında şu anda markadan yeni tabletin nerelerde satılacağına dair bir açıklama gelmedi. Ancak ülkemizde Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab gibi modellerin satıldığını biliyoruz. Bu nedenle Legion Y700 Unlimited'in de Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

Lenovo Legion Y700 Unlimited Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Legion Y700 Gen 5 için 850 dolar (39.783 TL) civarında bir fiyat etiketi belirlenmişti. Legion Y700 Unlimited'in ise yepyeni bir tasarımla geleceğini biliyoruz. Teknik özellikleri de daha iyi olabilir. Bu nedenle cihazın 899 dolar (42.077 TL) seviyesinde bir satışa çıkması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y700 Unlimited'in tasarımını beğendim. Özellikle kamerasını çevreleyen RGB LED ışıklar hoşuma gitti. Bu da cihazın oyun odaklı olacağının bir göstergesi diye düşünüyorum. Ek olarak ön tarafta çerçevelerin incelmesi de çok önemli bir gelişme diyebilirim.