A101'de PlayStation 5 Slim, iPhone 17 Pro ve Galaxy S25 Ultra Satılıyor!

A101'de teknolojik ürünlerin satışı hız kesmeden devam ediyor. Zincir market bu kapsamda kısa bir süre önce PlayStation 5 Slim, iPhone 17 Pro, iPhone 17E, iPhone 15 ve Galaxy S25 Ultra gibi ürünleri satmaya başladı. Peki bu cihazların fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

A101'de Satılan Teknolojik Ürünler Neler?

iPhone 17 Pro 512 GB

iPhone 15 256 GB

iPhone 17E 256 GB

iPhone 14 256 GB

iPhone 15 128 GB

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512 GB

Samsung Galaxy S26 Plus 12/256 GB

Samsung Galaxy S26 12/256 GB

Samsung Galaxy S25 12/256 GB

Samsung Galaxy A56 8/128 GB 5G

Samsung Galaxy A37 256 GB 5G

Samsung Galaxy A36 8/256 GB 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256 GB

Sony PS5 Slim Digital Edition 825 GB

Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128 GB

iPad 11. Nesil A16 128 GB

A101'de iPhone 17 Pro Kaç TL'den Satılıyor?

iPhone 17 Pro'nun 512 GB depolamalı versiyonu A101'de 121.999 TL'den satışta. Bu model 6,3 inç boyutlarında, 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle geliyor. Aynı zamanda Apple A19 Pro işlemcisinden güç alıyor. Pil kapasitesi ise 3.998 mAh seviyelerinde. Bununla birlikte üç adet 48 megapiksel çözünürlüklü kameraya sahip.

A101'de iPhone 15 Kaç TL'den Satılıyor?

Fiyat konusunda iPhone 17 Pro seviyesine çıkmak istemeyenler için ise iPhone 15 seçeneği bulunuyor. Zira telefon zincir markette 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenekle satılıyor. Bunların fiyatları ise sırasıyla 48.899 TL ve 55.999 TL. Modelde 6,1 inçlik 60Hz tazeleme hızına sahip OLED bir ekran kullanılıyor. Apple A16 Bionic yonga setinden güç alan cihazın pil kapasitesiyse 3.349 mAh. Aynı zamanda 48 ve 12 megapiksel olmak üzere iki kamerayla bizleri karşılıyor.

A101'de iPhone 17e Kaç TL'den Satılıyor?

Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 17e de satılan ürünler arasında. Bu kapsamda ürünün 256 GB depolamalı versiyonunu 52.499 TL'den satın alabiliyorsunuz. Cihazda 6,1 inç büyüklüğünde 60Hz yenileme hızlarına sahip OLED bir ekran karşımıza çıkıyor. 4.005 mAh'lik bir pile sahip modelin işlemcisi Apple A19. Ek olarak 48 megapiksellik tek bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

A101'de iPhone 14 Kaç TL'den Satılıyor?

Zincir markette iPhone 14'ün 256 GB dahili depolamalı sürümü 49.999 TL'lik bir fiyatla satışta. Bu model satıştaki diğer iPhone'lara göre biraz daha eski diyebiliriz. Yani 2022 yılında çıkış yaptı. Akıllı telefonda 6,1 inç büyüklüğünde ve 60Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir panel yer alıyor. Apple A15 Bionic işlemcisinden güç alan üründe iki adet 12 megapiksellik arka kamera bulunuyor. Aynı zamanda 3.279 mAh'lik bir pilden besleniyor.

A101'de Galaxy S25 Ultra Kaç TL'den Satılıyor?

A101'de sadece iPhone'lar satılmıyor. Zira marketin paylaştığı afişe baktığımızda 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı Galaxy S25 Ultra'nın 79.799 TL'den satıldığını görüyoruz. 6,9 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekrana sahip akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılıyor. 200 megapiksel, 10 megapiksel, 50 megapiksel ve 50 megapiksel kameralara ev sahipliği yapan modelin batarya kapasitesiyse 5.000 mAh.

A101'de Galaxy S26 Plus Kaç TL'den Satılıyor?

Galaxy S26 Plus'ın A101'deki fiyatı 70.199 TL. Bu fiyat modelin 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu için geçerli. Ürünün ekran boyutları 6,7 inç. Aynı zamanda paneli 120Hz yenileme hızlarını ve 1440 x 3120 piksel çözünürlüğü destekliyor. AMOLED teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alan akıllı telefon 50 megapiksel, 10 megapiksel ve 12 megapiksel çözünürlüklü kameralara sahip. Bataryası ise 4.900 mAh kapasitesinde.

A101'de Galaxy S26 Kaç TL'den Satılıyor?

Standart Galaxy S26 ise markette 61.599 TL'lik bir fiyata sahip. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla karşımıza çıkan akıllı telefon 6,3 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. İşlemcisi ise Exynos 2600. Kamera tarafında 50 megapiksel, 10 megapiksel ve 12 megapiksel sensörlere ev sahipliği yapan cihazın 4.300 mAh'lik bir pili bulunuyor.

A101'de Galaxy S25 Kaç TL'den Satılıyor?

Geçtiğimiz yıl çıkış yapan Galaxy S25'in 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip versiyonu 48.499 TL'lik bir fiyatla raflardaki yerini alıyor. Bu üründe 6,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran tercih edilmiş. 120Hz yenileme hızlarını da destekleyen cihazın Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç aldığını da söyleyebiliriz. 4.000 mAh kapasiteli bir pilden beslenen telefonun kameraları ise 50 megapiksel, 10 megapiksel ve 12 megapiksel çözünürlüğünde.

A101'de PlayStation 5 Slim Digital Edition Kaç TL?

Eğer bir akıllı telefona ihtiyacınız yoksa ve oyun oynamak için bir şeyler arıyorsanız PlayStation 5 Slim Digital Edition sizin için uygun bir seçenek olabilir. Konsolun 825 GB'lık versiyonu zincir markette 33.999 TL'den satılıyor. Bu fiyata bir adet DualSense kontrolcüsünün de dahil olduğunu belirtelim.

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