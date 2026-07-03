OPPO'nun Fotoğraf Makinelerini İşsiz Bırakacak Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

OPPO nisan ayında güçlü kamera özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Find X9 Ultra'yı satışa sundu. Çinli üretici aradan çok zaman geçmeden devam modeli için çalışmalara başladı. Henüz tanıtımına uzun bir süre olsa da Find X10 Ultra'ya dair yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X10 Ultra Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Digital Chat Station, OPPO Find X10 Ultra'nın kamera özelliklerini paylaştı. Buna göre şirket akıllı telefonda 1/1.3 inç boyutunda ve 200 megapiksel çözünürlüklü bir periskop telefoto sensörü kullanmayı düşünüyor. Ek olarak cihazda 1/1.95 inçlik, 10x optik zoom yapabilen 50 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir periskop telefoto kamerasının da kullanılacağını söyleyebiliriz.

Find X9 Ultra'da 1/1.28 inç boyutlarında 200 megapiksel çözünürlüklü bir periskop telefoto kamerası tercih edilmişti. İkinci periskop sensörüyse 50 megapiksel çözünürlüğünde ve 1/2.75 inç boyutlarındaydı.

Kaynak OPPO'nun 200 megapiksellik periskop kamera konusunda henüz net bir karar vermediğini söylüyor. Hatta şirketin geliştirme sürecinin başlarında aynı çözünürlüğe sahip ancak 1/1.12 inçlik daha büyük bir sensörü de test ettiğini de söyleyebiliriz.

Akıllı telefonlardaki periskop telefoto kamerası uzak mesafelere yüksek oranlı ve kayıpsız yakınlaştırma yapabilmenizi sağlıyor.

Yani önümüzde iki ihtimal var. OPPO Find X10 Ultra'nın periskop kamerası çok yüksek ihtimalle 200 megapiksel 1/1.3 inç veya 200 megapiksel 1/1.12 inç sensörlerden birisi olacak. Tabii daha büyük bir sensörün kullanılması genel kamera performansı açısından daha iyi diyebiliriz.

Maalesef şu anda akıllı telefonda kullanılacak ana kameranın ve ultra geniş açılı sensörün çözünürlükleri açıklanmadı. Ancak burada selefini göz önünde bulundurarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere Find X9 Ultra'da 200 megapiksel ana ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunuyordu. Bu nedenle yeni modelde de benzer çözünürlükleri görebiliriz.

Bu son sızıntı OPPO Find X10 Ultra'nın kamera çözünürlüğü açısından devasa yeniliklerle gelmeyeceğini gösteriyor. Zira bir önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri bulunuyordu. Buradaki asıl değişiklik sensör boyutlarında olacak gibi görünüyor.

OPPO Find X10 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.89 inç

Ekran Paneli: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Ana Telefoto Sensörü: 200 Megapiksel (1/1.3 inç)

İkinci Telefoto Sensörü: 50 Megapiksel (1/1.95 inç)

Batarya Kapasitesi: 7000 mAh - 8500 mAh

OPPO Find X10 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X10 Ultra'nın tanıtım tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Find X9 Ultra'nın nisan ayında tanıtıldığını biliyoruz. Eğer şirket selefinin tanıtım takvimini takip ederse yeni model de çok yüksek ihtimalle önümüzdeki yılın nisan ayında kullanıcıların karşısına çıkabilir.

Bunun dışında nisan ayında piyasaya çıkan Find X9 Ultra en azından şu an için Türkiye'de satılmıyor. Bu nedenle önümüzdeki yıl tanıtılacak Find X10 Ultra'nın da ülkemizi pas geçme ihtimali söz konusu. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

OPPO Find X10 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere OPPO Find X9 Ultra için 7499 yuan (51.737 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Find X10 Ultra'nın kamera ve işlemci gibi detaylarda daha iyi olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 7.999 yuan (55.186 TL) civarı bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da ülkemizdeki vergiler eklendiğinde 112.000 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10 Ultra'nın kamerasıyla ilgili ortaya çıkan son detaylar umut verici diye düşünüyorum. Çinli üreticinin asıl planının çözünürlükleri artırmaktan ziyade sensör boyutlarını büyüterek kamera performansını daha da yukarı taşımak diyebilirim. Zaten bir önceki nesil de çok güçlü kamera özelliklerine sahipti. Yani yeni model de bunu devam ettirecek.