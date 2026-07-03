120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Türkiye'de! Dev Bataryası Var

TECNO'nun bütçe dostu Android telefonu Spark 50 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunuyor.

TECNO Spark 50 5G'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Çok şık bir görünüme sahip olan TECNO Spark 50 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Android 16 tabanlı HiOS 16'ya sahip telefonda siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.

TECNO Spark 50 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

720 x 1576 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 6400

Dimensity 6400 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

TECNO Spark 50 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1576 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteriyor. Yenileme hızının yüksek olması, çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Sosyal medyada aşağı doğru kaydırma yaparken veya ana ekranda sayfalar arasında geçiş yaparken bu hissediliyor. Özellikle PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve yarış oyunları gibi rekabetçi yapımlarda yüksek yenileme hızı sayesinde reakiplerin hareketlerini çok daha net şekilde görebiliyoruz.

Gecikme hissi minimum seviyeye iniyor. Bunların yanı sıra uzun süreli telefon kullanımında göz yorgunluğu da ciddi oranda düşüyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Bu arada geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. TECNO Spark 40 5G'de ise 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

TECNO Spark 50 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Spark 50 5G'de MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6400 işlemcisi bulunuyor. 6 nm işlemci, 12 nm işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sağlıyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip olan aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i 30 FPS civarında, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang, battle royale oyunu Free Fire, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve battle royale türündeki PUBG Mobile'ı 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada Dimensity 6400 daha önce TECNO POP X 5G, TECNO Spark 50 4G ve Infinix Hot 60i 5G'de de tercih edilmişti.

TECNO Spark 50 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşıalştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli TECNO Spark 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

TECNO Spark 50 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

TECNO'nun yeni telefonu 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Böylece powerbank'e gerek kalmıyor. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Spark 40 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

TECNO Spark 50 5G'nin yenileme hızından batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızının önemli avantaj olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim.