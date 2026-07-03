Sık Sık Şarj Etmeye Son: 305 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı

Edifier, yeni bir kulak üstü kulaklık tanıttı. Bu kulaklık, G5 Max olarak adlandırılıyor. Özellikle uzun süreli kullanmayı mümkün hâle gelen bir batarya ile ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yüksek ses kalitesi de dahil olmak üzere pek çok önemli avantaj içeriyor.

Edifier G5 Max'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 53 mm titanyum kaplama sürücüler

53 mm titanyum kaplama sürücüler Pil Ömrü: 305 saat

305 saat Batarya Kapasitesi: 2.000 mAh

2.000 mAh Frekans Aralığı: 20Hz - 40kHz

20Hz - 40kHz Bağlantı: Bluetooth 6.0 (LHDC 5.0 ve SBC) ve 2.4GHz bağlantı

Bluetooth 6.0 (LHDC 5.0 ve SBC) ve 2.4GHz bağlantı Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Destekliyor

Destekliyor Mikrofon: ENC destekli çift mikrofonun yanı sıra 9,75 mm tek yönlü mikrofon (çıkarılabilir)

ENC destekli çift mikrofonun yanı sıra 9,75 mm tek yönlü mikrofon (çıkarılabilir) Uyumluluk: PC, Mac, PlayStation ve Nintendo Switch

PC, Mac, PlayStation ve Nintendo Switch Uzamsal ses Desteği: Mevcut

Edifier G5 Max'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Edifier G5 Max, 2.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bu büyük batarya sayesinde cihaz 305 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Özellikle günün büyük kısmını ekran karşısında geçirenler için ideal. 8 saat oyun oynuyorsanız bu pil ömrüne göre 1 aydan uzun bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Oyunun ya da çok önemli bir işin ortasında şarj sorunu yaşamazsınız. Bu arada Nisan 2026'da tanıtılan Edifier WH950NB'nin 80 saate varan pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Edifier G5 Max Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Cihaz, 53 mm titanyum kaplama sürücülerle birlikte geliyor. Sürücü boyutunun oldukça büyük olduğunu belirtmek gerek. Bunun en önemli avantajı ise enstrüman ayrımında görülecektir. Sesler üst üste binmeyecek, seslerin ne yönden geldiği de net şekilde belirlenecektir. Titanyum malzeme tercihi de yüksek ses seviyesinde bozulmaları önlerken basların daha doğal ve güçlü gelmesine yardımcı olacaktır.

Bu arada Bluetooth 6.0 ile LHDC 5.0 ses kodeğini desteklemesi önemli. SBC kodeki, sesi çok fazla sıkıştırıp detayların geri planda kalmasına sebep olurken LHDC 5.0 ile kaliteyi daha iyi bir şekilde korur. Özellikle kayıpsız ses desteği sunan müzik dinleme uygulamalarını kullanıyorsanız etkileyici ses kalitesi alabilirsiniz.

Edifier G5 Max Gürültü Engelliyor mu?

Kulaklık, çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu, siz iletişim kurarken arkadaki gürültüleri bastırıp sizin sesinizin ön plana çıkmasına olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde oyun oynarken klavye tıkırtıları, klima uğultusu ve benzeri gürültülerin sorun olmaktan çıkmasını sağlıyor. Böylece birlikte oyun oynadığınız arkadaşlarınızın da dikkati dağılmamış oluyor.

Edifier G5 Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Edifier G5 Max için 149.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 7 bin 19 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda buna vergiler ve ek maliyetlerle eklenecektir. Bu durumda nihai fiyat 14 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Edifier G5 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Edifier'ın şu an Türkiye'de Neobuds Pro ve Neobuds Pro 2 de dahil olmak üzere çeşitli kulaklık modelleri satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak G5 Max'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz ama bunun kesin olmadığını belirtelim. Marka henüz resmî açıklama yapmadı. O yüzden planlar değişiklik gösterebilir.

Editörün Yorumu

Edifier G5 Max'in oyuncular için çok ciddi bir artısı olduğu kanaatindeyim. Şahsen ben bir kulaklık alırken en çok pil ömrüne dikkat ediyorum. Uzun kullanım süresi sağlaması sayesinde bu kulaklık da epey dikkatimi çekti. Eskisi gibi online (çevrim içi) oyunlar oynamasam da arkadaşları ile bu tür yapımlarda vakit geçiren kişilerin değerlendireceğini düşünüyorum. Çevresel gürültü engelleme ve yüksek ses kalitesi gibi artıları ile sorunsuz iletişim olanağı sunacaktır.