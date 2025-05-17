Kingdom Come 2'nin Dev Güncellemesi Oyunu Baştan Aşağıya Değiştirdi
Uzun zamandır beklenen özellik güncellemesinde yok yok. Yeni gelen 1.3 yaması 370'ten fazla sorunu ortadan kaldırdı, oyuna yepyeni yarışlar ve görevler eklendi.
Warhorse Studios'un bu yılın en iddialı Orta Çağ temalı rol yapma oyunlarından biri olarak gösterilen Kingdom Come: Deliverance 2, devasa bir yama ile yeniden şekillendi. Yeni yayınlanan 1.3 güncellemesiyle birlikte hem büyük sorunlardan kurtuldu hem de oyunculara yepyeni aktiviteler sundu.
Bu yamada 370'den fazla hata düzeltildi ve oyunun sürümü yükseltildi. Atlardan yeni fiyatlandırmalara kadar pek çok düzenleme yapıldı. İşte yeni güncellemenin getirdiği özellikler ve içerikler...
Kingdom Come 2 At Güncellemesi & Yeni Görevler
Oyuna Trosky bölgesindeki Nomads kampı üzerinden ulaşılabilen at yarışları, atlı okçuluk ve kros müsabakaları eklendi. Yarışlara katılmak isteyen oyuncular üç yeni görevle karşılaşacak:
- Horses for Courses
- Racing Horseshoes
- The Executioner's Edge
Görevleri tamamladığınız zaman pek çok kaynak ve ödülün sahibi oluyorsunuz. Kuttenberg bölgesindeki düşmanlar daha zorlu hale getirilerek oynanışa biraz daha meydan okuma katıldı. İlaveten at nalı ve yay fiyatları da güncellendi.
FPS Artışı Yok ama Oyun Dengesi Var
Oyundaki bazı değişiklikler şöyle:
- Sarhoşluk etkisi daha gerçekçi hale getirildi.
- At nalı ve yay fiyatları yeniden dengelendi.
- Haydutların güç dengesi düzenlendi.
- Mağaza ve lokasyonlara yeni eşyalar eklendi.
Yamanın en çok konuşulan detayı ise performansa dair büyük iyileştirmeler sunmuyor oluşu. FPS artışı gibi bir şey söz konusu değil ama direkt olarak oynanışa etki eden pek çok sorun çözüldü. Tam yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.