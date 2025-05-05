Kingdom Come Deliverance 2 Zoru Başardı, Şimdi Sırada Daha Zoru Var

Deep Silver'ın yayınladığı ve Warhorse Studios'un geliştirdiği Kingdom Come Deliverance 2, çıktığı günden bu yana ciddi bir ivmeyle ilerliyor. 4 Şubat'ta PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkan yapım, önce Steam ve Epic Games'te iki milyonu geçmişti. Şimdi de bu rakam üç milyonu aştı.

Oyunun yalnızca birkaç ay içinde üç milyon satması, hem geliştirici ekip hem de hayranlar açısından sevindirici bir gelişme oldu ama daha gidilecek çok yol var. Zira oyunun ilk versiyonu olan Kingdom Come: Deliverance toplamda 10 milyon sattı, o sebeple çıta şu an epey yüksekte. İkinci oyun henüz o seviyeye gelemediyse de gidişat o günlerin uzakta olmadığını gösteriyor.

Kingdom Come Deliverance 2 Nasıl Bir Oyun? Alınır Mı?

Kingdom Come Deliverance 2, özellikle gerçekçiliğiyle dikkat çekiyor. Her ne kadar savaş ve aksiyon mekanikleri konusunda oyuncuların belli başlı şikayetleri olsa da oyundaki atmosfer ve hikaye anlatımı kısımlarına baktığımızda yapım oldukça başarılı bir tablo çiziyor.

Yeni oyunda yine ilk oyunun ana karakteri Henry ile yolculuğa çıkıyoruz. Demircilikten saraylara uzanan bir serüven bizi bekliyor. Oyunda entrika, sadakat ve intikam gibi birçok tema bulunuyor. 15. yüzyıl Bohemya'sında geçen hikayede, iç savaşın tam ortasında kalıyoruz.

RPG tarzı oyunları seviyorsanız KCD 2 listenize düşünmeden ekleyebileceğiniz oyunlardan bir tanesi. 3 milyon kişi de aynı fikirde.