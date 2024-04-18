Kingdom Come: Deliverance 2 Tanıtıldı: Ne Zaman Çıkıyor?

Warhorse Studios, merakla beklenen ve Ortaçağ Bohemya'sında geçen popüler RPG oyununun devamı Kingdom Come: Deliverance 2'yi resmen duyurdu.

Warhorse Studios, geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan bir tanıtım videosuyla oyunu resmî olarak duyurdu ve diğer şeylerin yanı sıra orijinalinden iki kat daha büyük olacağını doğruladı. Ayrıca oyun 2024 yılı sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

Yaratıcı direktör Daniel Vavra sunumda, "Şu anda yaptığımız şey başlangıçta olması gereken şeydi ancak yeterli kaynağımız, deneyimimiz ve tüm bu şeylere sahip olmadığımız için bunu yapamadık. Konseptin işe yaradığını kanıtladık, şimdi bunu başka bir seviyeye taşıyabiliriz, ki her zaman istediğimiz de buydu." ifadelerini kullandı.

Kingdom Come: Deliverance 2 Duyuru Fragmanı

Bu amaçla Kingdom Come: Deliverance 2 "kapsam olarak çok daha büyük" olacak ve "çok daha epik" bir hikâye içerecek. Oyunun kahramanı Henry ve yol arkadaşı Sir Hans Capon ile orijinal oyunun kaldığı yerden hikâyeye devam edecek ancak önceki oyuna kıyasla Kingdom Come: Deliverance 2 "kralların sorunları" konusunu ele olacak.

Kingdom Come: Deliverance II, Elder Scrolls benzeri birinci şahıs keşiflerini tarihsel ayrıntılarla birleştirmesiyle dikkat çeken orijinal oyunun başarısını geliştirmeye çalışacak. Diğer konuların yanı sıra teknik performansını eleştiren eleştirmenlerden karışık yorumlar alsa da oyun 6 milyon adet satmayı başardı.

Warhorse Studios o zamandan bu yana önemli ölçüde büyüdü, 10 yıldan biraz daha uzun bir süre önce sadece 11 kişiden oluşan bir ekipten yaklaşık 250 çalışana ulaştı ve şu anda Embracer Group'un bir yan kuruluşu olan Plaion bünyesindeki stüdyolardan biri.

Peki sizin Kingdom Come: Deliverance 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.