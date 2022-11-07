Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor: Cezası Cep Yakıyor!

Kış lastiği zorunluluğu başlıyor. Kış aylarına yavaş yavaş yaklaşmamızla birlikte otomobillerde zorunlu kış lastiği uygulaması da başlıyor. Sürüş güvenliği açısından zorunlu tutulan bu uygulamanın bu yılki cezası da cep yakacak cinsten.

Her yıl kış aylarında başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl da başlıyor. 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olan uygulama şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara uygulanacak. Kurala uymayan araçların sürücülerini de cep yakacak cinsten cezalar bekliyor.

Kış Lastiği Uygulamasına Uymamanın Cezası: 776 TL

Bu yıl 776 TL olarak belirlenen ceza, kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastikleri kapsıyor.

Belirtilen kriterlerin dışındaki ticari olmayan şahsi araçlar için kış lastiği uygulaması zorunlu değil fakat can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Özellikle 7 derecenin altındaki hava koşullarında kış lastikleri yaz lastiklerine kıyasla daha sağlam ve daha güvenli sürüş sağladığı için kendinizin ve herkesin can güvenliği açısından bu uygulamaya bağlı kalmak oldukça önemli.