Tüm Sorunların Suçlusu: Kısa Videolar Beyin Yapısını Değiştiriyor

Instagram, TikTok ya da YouTube gibi platformları kullananlar gün içinde sayısız video kaydırma yapıyor. Her ne kadar can sıkıntısına karşı kaçış noktası olarak kullanılsa da bu kısa formatlı videoların sanıldığından daha büyük bir zararı var.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen çoğu çalışma, kısa video izlemenin davranışsal etkilerine odaklandı ancak biyolojik ve nörolojik etkilerine detaylı olarak değinilen bir araştırma yapılmamıştı.

Tianjin Normal Üniversitesinden araştırmacılar, kısa videoların insan beynini ve davranışlarındaki değişiklikleri etkileyen genleri yeniden şekillendirmede oynadığı rolü inceleme altına aldı.

Kısa Videoların Etkisine Odaklanan Çalışma Nasıl Yapıldı?

Çalışmada yaşları 17 ile 30 arasında değişen, düzenli olarak TikTok kullanan 111 üniversite öğrencisi katılımcı olarak yer aldı. Araştırmacılar, akıllı telefon yerine kısa video platformlarını kullandı.

Katılımcıların kendilerini başkaları ile kıyaslarken ne kadar kızgınlık ve sıkıntılı hissettiğini görmek için kıskançlık eğilimi de göz önünde bulunduruldu. Kısa videoların katılımcıları nörolojik yönden nasıl etkilediğini öğrenmek için MRI taramaları ile nörogörüntüleme verileri de kullanıldı.

Bu taramalar, beyindeki yapısal değişiklikler ve beyindeki işlevsel aktivite hakkında bilgi sahibi olmak için yapıldı.

Kısa Videolar İnsan Beynini Nasıl Etkiliyor?

Araştırmanın sonuçları, kısa video bağımlılığı olan katılımcıların beyinlerinde işlevsel ve yapısal farklılıklar olduğunu, beyincik ve orbitofrontal kortekste gri maddede artış meydana geldiğini ortaya koydu. Beynin bu bölgeleri, insanlarda karar verme, işleme ve duygusal açıdan büyük önem taşıyor.

Bu bölgelerdeki gri hacim artışı görülmesi, kompulsif izleme davranışını etkileyen ödüllere karşı duyarlılığın arttığı anlamına geliyor. Araştırmacılar, bu çalışmada ayrıca kısa videoların sadece beynin ödül sistemini değil, dikkat ve duygularını etkilediğini de ortaya çıkardı

Bunlara ek olarak, daha çok kıskançlık eğilimi olan insanların kısa video platformlarına bağımlı olma olasılığı daha yüksek olduğu belirtildi. Kısa video bağımlılığı yüzünden beyinde meydana gelen değişikliklerle bağlantılı 500 gen bulundu.

Bunların çoğu ergenlik dönemine denk geliyor ki bu, bir kişinin kısa videolarının bağımlılık etkisine karşı en zayıf olduğu zamanı ifade ediyor.