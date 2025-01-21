Sosyal Medyada Yorum Yaparken İki Kez Düşünmek Gerekecek

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Facebook, X, YouTube gibi platformların artık nefret söylemine karşı mücadelede daha fazla önlem alacağını duyurdu. Buna imza atan diğer platformlar arasında Instagram, LinkedIn, Microsoft hizmetleri, Dailymotion, Snapchat, Viber, TikTok ve Twitch bulunuyor.

AB Dijital Hizmetler Yasası, teknoloji şirketlerinin platformlarındaki yasa dışı ve zararlı içerikle mücadele etmek için daha fazlasını yapmasını gerektiriyor. Teknoloji şirketlerinin güncellenmiş kurallara bağlı hâle gelmelerinin yasanın uygulanmasına da yardımcı olması bekleniyor.

Şirketler, düzenlenen kurallar doğrultusunda nefret söylemi konusunda kâr amacı gütmeyen ya da kamu kuruluşlarının nefret söylemi bildirimlerini nasıl incelediğini izlemesine izin verecek ve kendilerine gelen bu bildirimlerin en az üçte ikisini 24 saat içinde değerlendirecek.

Nefret Söylemine Karşı Daha Çok Önlem Alınacak

YouTube ve benzeri büyük bir kitleye hizmet sunan platformlar, nefret söylemini azaltmak için otomatik tespit araçlarının kullanılması da dahil olmak üzere birçok önlem alacak. Ayrıca bu içerikler kaldırılmadan önce detaylı veri toplanacak. Platformlar, nefret söylemlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kategorize edecek.

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