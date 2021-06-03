Kişisel Bilgi Güvenliği Hakkında Endişeliyseniz Bu Uygulamaları Silin

Kişisel bilgi güvenliği özellikle Facebook'a bağlı olan WhatsApp Messenger'ın kullanıcılara yeni gizlilik sözleşmesini kabul ettirme girişiminin ardından çok daha dikkat edilen bir konu haline geldi. Buna ek olarak sadece birkaç hafta önce yayımlanan iOS 14.5 güncellemesi ile gelen uygulama izleme şeffaflığına ısrarla karşı çıkılmasının nedeni de birçok kullanıcı tarafından merak edildi.

iOS 14.5 ve üstü sürüm kullanan kişilerin hizmetine sunulan uygulama izleme şeffaflığı ile ilgili bilginiz yoksa kısaca özet geçelim. Bu özellik, uygulamaların size kişiselleştirilmiş reklamlar göstermesi için bilgilerinizi toplamasının önüne geçiyor ancak bunu yaparken tercihi kullanıcının kendisine yani size bırakıyor.

Size sunulan seçeneği isterseniz etkinleştirebilir ve uygulamaların hakkınızda veri toplamasını engelleyebilirsiniz fakat bunu yapmak yerine eskiden olduğu gibi bilgilerinizi kullanmalarına da izin verebilirsiniz.

Birinci tercihe bağlılığınızı sürdürmek istiyorsanız ve uygulamaların hakkınızda topladığı bilgilerin kullanılmasından yana sizi rahatsız eden endişeleriniz varsa aşağıda sıralanan en çok veri toplayan uygulamaları silmenizi öneririz.

Kişisel Bilgi Güvenliği İçin Silinmesi Önerilen Uygulamalar

Blissmark tarafından paylaşılan bir raporda 3 mobil uygulama, veri toplama konusunda korkutucu bir konumda olarak işaretlendi. Bu uygulamalar şunlardan oluşuyor:

1. Facebook

Facebook çoğu insanın gözünde aile üyeleri ve arkadaşlar ile iletişimde kalmanın, özel etkinlikler düzenlemenin, benzer alanlara ilgi duyan insanları bulmanın, fotoğraf ve video ile yakalanan eğlenceli veya duygusal anları paylaşmanın harika bir yolu olabilir ancak BlissMark'a göre Facebook, uygulama dışında da neler yaptığınızı hala izleyebiliyor.

Sosyal medya uygulaması, rapora göre sizden topladığı bilgileri uygulamayı kullanmaya devam etmenizi sağlamak ve sizi reklamlar aracılığıyla hedeflemek için kullanıyor.

2. Mspy

Mspy isimli uygulama, çocukların internette neler yaptığını izleme olanağı tanıyan bir takip uygulaması olarak biliniyor ancak uygulamayı kullanmanın çok kötü sonuçları olabilir. Şifre ile korunmayan bir telefonun kafe ve benzeri yerlerde kısa süreliğine bırakılması durumunda telefonunuza erişen birisi tüm bilgilerinizi ele geçirebilir. Bu bilgilerin içerisinde konum ve kısa mesajların yanı sıra WhatsApp Messenger ve Snapchat gibi uygulamalardaki faaliyetleriniz de yer alıyor.

3. Words With Friends

Türkiye'de de çok sık kullanılan bir uygulama olan Words With Friends genellikle arkadaşları ile kelime dağarcığını geliştirmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Bu uygulama diğer uygulamalardan bir adım daha öteye giderek telefon numaranızı, operatör bilgilerinizi, arama geçmişini görüntüleme izni ister. Ayrıca size kendi bölgenize özel reklamlar göstermek için konum bilginizi kullanır.